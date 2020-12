Duo mère/fille de cinéma, Josiane Balasko et Marilou Berry se donnent la réplique dans Les Nouvelles Aventures de Cendrillon, une adaptation humoristique du conte de Charles Perrault.

[Mis à jour le 22 décembre 2020 à 20h50] Dans cette comédie française sortie en 2017, nous retrouvons un beau casting avec comme acteurs principaux Marilou Berry, sa mère Josiane Balasko, Arnaud Ducret, Didier Bourdon et Vincent Desagnat. Ce film écrit par Daive Cohen et réalisé par Lionel Steketee raconte l'histoire de Julie, secrètement amoureuse de son patron Marco, qui doit garder le fils de celui-ci. Pour l'occuper, elle va lui raconter l'histoire de Cendrillon, à sa façon, en y ajoutant des éléments de sa vie personnelle. Dans cette comédie débridée, le duo mère/fille à la vie, Josiane Balsko et Marilou Berry, jouent ensemble. D'ailleurs c'est Marilou Berry qui a proposé le nom de sa mère au producteur pour incarner la méchante marâtre. Les deux femmes aimant bouleverser les codes de la femme parfaite sont sur la même longueur d'onde. Josiane Balasko a confié à Paris Match : "L'avantage, c'est qu'on se connaît. [...] L'autre avantage c'est de tourner avec des gens qu'on aime et qu'on apprécie comme acteur, parce que j'apprécie ma fille comme actrice et pas seulement parce qu'elle est ma fille. Et puis c'est le plaisir d'être ensemble."

Les nouvelles aventures de Cendrillon n'est pas le premier film dans lequel la mère et la fille jouent ensemble. En effet, elles ont travaillé sur Ma vie est un enfer et Cliente, réalisés par Josiane Balasko et sortis respectivement en 1991 et 2008. Puis c'est Marilou Berry qui a dirigé sa mère à ses côtés dans son film Joséphine s'arrondit. Ce n'est donc pas la première fois qu'elles partagent l'écran, mais c'est la première fois qu'elles jouent dans un film qui n'est pas réalisé par l'une d'elles. Les Nouvelles Aventures de Cendrillon reprend le même ton que Les Nouvelles Aventures d'Aladin, avec Kev Adams, mais il n'a pas connu le même succès au box-office. En effet, la comédie avec Kev Adams avait réuni près de 4,4 millions d'entrées alors que la comédie de la princesse à la pantoufle de verre a à peine dépassée les 600 000 entrées.

Synopsis - Julie est une secrétaire, secrètement amoureuse de son patron. Le jour de son anniversaire, alors que personne n'y a pensé, son patron lui donne son fils à garder pour sortir de son côté en charmante compagnie. Effondrée, Julie décide d'occuper le jeune garçon en lui contant l'histoire de Cendrillon, mais à sa manière, en y transposant son histoire personnelle.