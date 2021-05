LA FORME DE L'EAU FILM. Guillermo del Toro a été accusé de plagiat lors de la sortie de La forme de l'eau, en 2018. Le cinéaste a finalement était lavé de ces accusations par la justice. Retour sur l'affaire.

[Mis à jour le 30 mai 2021 à 20h45] Lors de sa sortie en 2018, La Forme de l'Eau a été accusé de plagiat. C'est le fils du dramaturge Paul Zindel, mort en 2003, qui a accusé Guillermo del Toro d'avoir copié la pièce Let me hear you whisper, écrite par son père en 1969. Cette oeuvre raconte en effet l'histoire d'une femme de ménage qui travaille dans un laboratoire scientifique réalisant de drôles d'expériences sur les dauphins. L'un d'entre eux se met alors à lui parler. Dès la médiatisation de ces accusations, Guillermo del Toro s'est défendu de tout plagiat auprès de Deadline : "Je n'ai jamais lu ou vu cette pièce. Je n'en avais jamais entendu parler avant de réaliser La Forme de l'eau et aucun de mes collaborateurs ne m'en a parlé".

Cette polémique autour du film oscarisé a donné lieu à une véritable bataille judiciaire. La plainte déposée par la famille de Zindel a été rejetée une première fois en juillet 2018 par la Cour fédérale californienne, qui a conclu que "bien qu'il y ait des similarités mineures, le film et le livre ne sont pas substantiellement similaires à la pièce." Alors que le dossier devait de nouveau s'ouvrir devant la justice, les deux parties ont décidé de signer un accord à l'amiable, annonçait en avril 2020 le Hollywood Reporter : "David Zindel, fils de Paul Zindel, auteur de Let me hear your whisper, reconnaît à partir de toutes les informations étudiées au cours du procès que sa plainte pour plagiait est infondée. Il reconnaît aussi que Guillermo del Toro est le vrai créateur de La Forme de l'eau. Toute similitude entre les deux œuvres relève de la coïncidence."

La forme de l'eau est écrit et réalisé par le cinéaste mexicain cinéaste Guillermo del Toro qui a signé précédemment "Crimson Peak" Egalement au scénario, Vanessa Taylor ("Game of Thrones"). Au casting, Sally Hawkins ("Le monde de Nathan"), Michael Shannon ("Midnight special"), Richard Jenkins (la série TV "Six feet under") Octavia Spencer ("Les figures de l'ombre") et Doug Jones ("Le Labyrinthe de Pan").

Synopsis - "The shape of water" est un drame fantastique qui se déroule en 1963, en pleine Guerre froide. L'histoire a pour héroïne, Elisa, une jeune femme muette. Elle travaille pour un laboratoire dirigé par le gouvernement américain et c'est là qu'elle rencontre une étrange créature. Cet être amphibien est prisonnier et subit des expériences. Une histoire d'amour commence entre eux et Elisa, aidée de sa collègue Zelda, va tout faire pour sauver l'élu de son coeur. Mais le monde extérieur est encore plus dangereux pour ce monstre inoffensif.