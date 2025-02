Le film d'animation Tous en scène, sorti en 2016, regorge de plusieurs voix françaises bien connues du public, qui doublent les dialogues et chantent.

Sorti en 2016, Tous en scène fait chanter les petits et grands à chacune de ses diffusions télévisées. De "Shake it off" à "I'm Still Standing" en passant par "My Way" ou "Hallelujah", de nombreuses chansons bien connues du public sont entonnées dans ce film d'animation qui suit un koala lancer un concours de chant pour sauver son théâtre. Derrière ces personnages animés, ce sont des acteurs et chanteurs qui prêtent leurs voix aux animaux de Tous en scène, interprétant également les chansons présentes dans le long-métrage.

Côté voix françaises, le koala Buster Moon est doublé par Patrick Bruel, tandis que Jenifer interprète la truie Rosita. Vincent Ropion (la voix française des acteurs Neil Patrick Harris et Dominic Monaghan) double également la souris Mike. Elodie Martelet, chanteuse arrivée jusqu'aux demi-finales de The Voice, prête sa voix à la porc-épic rockeuse Ash. Derrière le cochon allemand Günther on retrouve la voix de Laurent Gerra.

Deux personnages se démarquent dans Tous en scène, il s'agit de Johnny et Meena, respectivement incarnés par Sacha Perez et Chloé Renaud. Sacha Perez a été l'un des candidats de The Voice lors de la saison 5, éliminé lors des battles. Il prend sa revanche en interprétant Johnny, un gorille qui rêve de devenir chanteur contre la volonté de son père. Après avoir participé au doublage de Jack et la mécanique du coeur, Chloé Renaud rempile pour Tous en scène. Elle interprète l'éléphant Meena, timide mais qui va pourtant se révéler être une véritable diva.

Synopsis - Afin de sauver son théâtre situé à Los Angeles, Buster, un koala qui dédié sa vie au spectacle, lance un grand concours de chant. La foule se presse pour les auditions mais à la fin de la journée, il ne retient que cinq personnes : une souris charmante mais peu fiable, Meena, une jeune éléphante tétanisée par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins, Johnny, un jeune gorille, un pianiste accompli qui refuse de devenir un gangster comme son père, une porc épic punk et très douée à la guitare électrique. Tous devront d'une façon ou d'une autre, acquérir une confiance en soi et le soutien de leurs proches...