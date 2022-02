UNCHARTED FILM. Tom Holland incarne Nathan Drake dans l'adaptation cinématographique du jeu vidéo Uncharted, en salles ce mercredi 16 février 2022. L'avis des critiques.

[Mis à jour le 16 février 2022 à 9h18] La patience des fans d'Uncharted est enfin récompensée. Le film inspiré des jeux vidéos cultes, et plus spécialement d'une séquence du troisième jeu L'illusion de Drake, est sorti au cinéma ce mercredi 16 février 2022. Tom Holland incarne Nathan Drake dans sa jeunesse lorsqu'il rencontre Victor Sullivan, joué par Mark Wahlberg. Si ce film d'action et d'aventure promet de séduire petits et grands, peut-il plaire aux fans des jeux vidéo Uncharted ?

Les critiques sont divisées au sujet du film Uncharted. Pour Le Journal du Geek, le long-métrage est un "hommage à la licence", adaptant "des scènes bien connues des joueurs" au cours d'une "intrigue principalement inédite" "à l'efficacité discutable". Selon le média spécialisé, qui salue "un moment réjouissant" malgré des défauts, les références à la franchise "sont sans conteste la force du long-métrage". Pour Ecran Large, Uncharted reste " un blockbuster qui a la politesse de ne jamais ennuyer son spectateur et d'épouser par instant l'énergie tourbillonnante de son héros, à défaut de proposer quoi que ce soit de neuf ou de marquant". À l'inverse, Numérama se dit déçu par cette proposition cinématographique, "la faute à une absence quasi-totale d'écriture émotionnelle, à l'absence de crédibilité, et à l'absence de… de la gravité sur Terre." "Tout est mieux dans le jeu", titre même le média en ligne.

La presse généraliste est davantage clémente sur la qualité d'Uncharted. Le Parisien salue un "film qui ne s'adresse pas qu'aux fans" en proposant une histoire originale, porté par la présence de Tom Holland dans le rôle principal. Pour 20 minutes, "on passe un bon moment avec ce divertissement qui n'a pas d'autres ambitions que de dépayser sans prise de tête". À l'inverse, Le Journal du Dimanche déplore un "scénario sommaire et parfaitement invraisemblable. Mais ce divertissement remplit son cahier des charges grâce au charisme et à la dextérité de Tom Holland".

Synopsis - Nathan Drake et Victor Sullivan partent à la recherche du trésor de Magellan et de son frère disparu dans ce prequel du jeu vidéo L'illusion de Drake. Les fans découvriront la jeunesse de Nathan Drake, et notamment sa rencontre avec son meilleur ami, Victor Sullivan, et la journaliste Elena Fischer.

Les fans d'Uncharted ont fait preuve de beaucoup de patience depuis plusieurs années. L'adaptation cinématographique du jeu vidéo culte est en projet depuis presque dix ans, inlassablement repoussé ces dernières années, avec des changements successifs de réalisateurs. Uncharted ne sera pas une exacte adaptation des jeux vidéos du même nom, mais un prequel adaptant une séquence du troisième jeu L'illusion de Drake.

Dans le film Uncharted, Nathan Drake est incarné par Tom Holland. Les fans en apprendront davantage sur la jeunesse de Nathan Drake, et notamment sa rencontre avec Victor Sullivan, joué par Mark Wahlberg. Au casting, on retrouve également Tati Gabrielle dans le rôle d'Elena Fischer, et Sophia Ali dans celui de Chloé Frazer. Antonio Banderas est également annoncé dans un rôle pour le moment inconnu. Uncharted est réalisé par Ruben Fleischer, à qui l'on doit notamment Retour à Zombieland et Venom.