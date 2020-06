BABY DRIVER - La musique joue un rôle à part entière dans le film d'Edgar Wright. Quelles sont les chansons qui composent la soundtrack de Baby Driver ?

[Mis à jour le 08 juin 2020 à 20h50] La musique est indissociable du septième art tant elle permet de s'immerger totalement dans un film. Et pour certaines oeuvres du cinéma, la musique est plus qu'un protagoniste, c'est le moteur même du film. C'est le cas de Baby Driver, la dernière réalisation d'Edgar Wright (Hot Fuzz, Shaun of the Dead, Scott Pilgrim...). Le public y suit Baby, un jeune homme introverti qui souffre d'acouphènes permanents. Pour éviter d'entendre ce sifflement constant, le jeune homme qui conduit des voitures lors de braquages a toujours de la musique dans les oreilles et le rythme de la peau. Comédie musicale, film d'action, le long-métrage brouille les genres mais a définitivement conquis la critique lors de sa sortie en 2017.

Afin de plonger le spectateur dans la peau de ce chauffeur mélomane, de nombreux morceaux ponctuent Baby Driver, des Beachs Boys à Simon & Garfunkel, en passant par Queen, Carla Thomas ou encore Blur et Young MC. Une vingtaine de chansons rythment ce film de braqueur bien singulier. Dans les colonnes de Première en juillet 2017, Edgar Wright résume ainsi son projet : "Singer la structure d'une comédie musique à travers les scènes d'action". Retrouvez ci-dessous la liste complète des musiques de Baby Driver, ainsi que la soundtrack :

Bellbottoms de Jon Spencer Blues Explosion

Harlem Shuffle de Bob & Earl

Egyptian Reggae de Jonathan Richman & the Modern Lovers

Smokey Joe's Lala de Googie Rene

Let's Go Away for Awhile de The Beach Boys

B-A-B-Y de Carla Thomas

Kashmere de Kashmere Stage Band

Unsquare Dance de Dave Brubeck

Neat Neat Neat de The Damned

Easy de Commodores

Debora de T. Rex

Debra de Beck Hansen

Bongolia de Incredible Bongo Band

Baby Let Me Take You (In My Arms)

Early in the Morning d'Alexis Korner's Blues Incorporated

The Edge de David McCallum

Nowhere to run de Martha and the Vandellas

Tequila de Button Down Brass

When Something is wrong with my Baby de Sam & Dave

Every Little Bit Hurts de Brenda Holloway

Intermission de Blur

Hocus Pocus de Focus

Radar Love de Golden Earring

Never, Never Gonna Give Ya Up de Barry White

Know How de Young MC

Brighton Rock de Queen

Easy de Sky Ferreira

Baby Driver de Simon and Garfunkel

Was he Slow de Kid Koala

En savoir plus

Baby Driver est une comédie d'action américaine réalisé par Edgar Wright qui a signé précédemment "Shaun of The Dead", "Hot Fuzz" et "Le Dernier pub avant la fin du monde". Au casting, Jon Hamm, bien connu pour son rôle dans la série TV culte "Mad Men" et Ansel Elgort, vu dans "Nos étoiles contraires" et "Divergente". A leurs côtés, on retrouve Jamie Foxx et Lily James ("Cendrillon").

Synopsis - Introverti, Baby écoute tout le temps de la musique pour éviter d'être parasité par le sifflement permanent qui résonne dans ses oreilles. Le jeune homme travaille pour des truands qui braquent des banques, en leur servant de chauffeur. Un jour, l'un des braquages, commandité par un magnat du crime organisé, tourne mal. Baby se retrouve alors traqué. La situation empire quand sa petite amie et sa famille sont en danger.