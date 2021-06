CAPTAIN FANTASTIC. Porté par Viggo Mortensen, Captain Fantastic suit une famille en marge de la société. Le réalsiateur s'est inspiré de son propre vécu pour cette histoire.

[Mis à jour le 20 juin 2021 à 20h45] Lors de sa sortie en 2016, Captain Fantastic a été une jolie surprise pour de nombreux spectateurs et spécialistes du cinéma. Il a notamment obtenu le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes (catégorie Un certain regard). Il faut dire que ce drame, porté par Viggo Mortensen, a l'originalité de plonger le spectateur au sein de cette famille qui vit recluse dans une forêt, loin des normes de la société, forcée de se confronter au monde pour la première fois suite à un drame. Un roadmovie émouvant qui, en plus de se questionner sur la société de consommation dans laquelle on vit, interroge particulièrement sur l'éducation et la relation parent-enfants, lorsque ces derniers se confrontent au monde.

Si Captain Fantastic n'est pas directement inspiré d'une histoire vraie, le scénario reste inspiré du vécu du réalisateur, Matt Ross. Ce dernier a confié auprès d'Allociné que l'intrigue est similaire en partie à l'enfance qu'il a vécu : "Quand j'étais enfant, je ne dirais pas que l'on vivait coupés du monde, mais nous vivions dans des communautés en Californie du Nord et dans l'Oregon, au milieu de nulle part, sans télévision ou accès à la plupart des innovations technologiques. L'adolescence fut particulièrement difficile."

Avant Captain Fantastic, Matt Ross a réalisé de nombreux films, comme "The Language of Love", "Human Resources" et "28 Hotel Rooms". Au casting de cette comédie dramatique, on retrouve Viggo Mortensen, vu dans "The Two Faces of January" et "Loin des hommes", George MacKay ("Pride") et Frank Langella ("Le Pari"). En plus de Cannes 2016, Ce long métrage a également été sélectionné au Festival du Film de Sundance.

Synopsis - Ben, un homme qui est père de famille. L'homme a voué sa vie à s'occuper de ses six enfants. Un jour, suite à un drame, leur destin bascule. Ben, son épouse et le reste du clan sont obligés de quitter leur havre de paix. Le patriarche va devoir alors s'adapter aux règles de la société et remettre en question son éducation.