BIGGER SPLASH. Tilda Swinton joue une femme aphone dans A Bigger Splash, remake de La Piscine. Il s'agit d'un choix de l'actrice, qui refusait de s'exprimer après avoir vécu un drame personnel.

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 20h30] Dans A Bigger Splash, sorti au cinéma en 2016, Tilda Swinton interprète une rock star aphone qui doit reposer sa voix. En conséquences, on l'entend très peu parler dans le remake de La Piscine. Et il ne s'agit pas uniquement d'un choix scénaristique, puisqu'il s'agissait de la condition pour que Tilda Swinton participe au drame de Luca Guadagnino. "Je ne voulais pas faire de films l'année où Luca Guadagnino [préparait A Bigger Splash]. C'était un moment de ma vie où je ne voulais rien dire", expliquait-elle en 2016 lors de la Mostra de Venise. Auprès de Vulture, la comédienne a précisé que sa mère est morte des suites d'une grave maladie. "Dans un moment pareil, vous n'avez pas vraiment envie de parler. Vous préférez rester silencieux et vous n'avez pas du tout envie de faire un film, même avec un ami".

Cependant, Tilda Swinton s'est laissé convaincre de participer dans A Bigger Splash, face à Ralph Fiennes, Dakota Johnson et Matthias Schoenaerts, à condition que son personnage reste muet. Auprès de la BBC, l'actrice expliquait cependant que ce choix s'est révélé utile au scénario : "Plus j'y pensais, plus je sentais que ça marcherait et que ce serait bien pour le film. Cela augmenterait la tension avec le personnage de Ralph, Harry, qui ne fait que parler. Cela explorerait également un personnage contraint au silence alors que toute sa carrière a été consacrée à son propre bruit."

Synopsis - La rock star, Marianne Lane a rempli les plus grands stades de la planète. Elle tente de se reposer sur l'île de Pantelleria avec Paul, son compagnon. Elle ne doit pas parler pendant plusieurs semaines pour reposer sa voix. Leur tranquillité est bouleversée quand le fantasque Harry Hawkes, qui a produit tous les albums de Marianne débarque, accompagné de sa fille Penelope. Harry, qui a mis Paul dans les bras de Marianne, regrette amèrement. Autrefois l'amant de celle-ci, il veut reconquérir celle qu'il a façonné. Mais Marianne est heureuse avec Paul et apprécie d'être soutenue par un homme rassurant. De son côté, Penelope a jeté son dévolu sur Paul...