Adèle Haenel incarne une médecin à la recherche de l'identité d'une défunte dans le long-métrage réalisé par les frères Dardenne et sorti en 2016.

La fille inconnue est un drame réalisé par les frères Dardenne sorti en 2016. Il met en scène l'actrice Adèle Haenel dans le rôle d'une médecin qui se sent coupable lorsqu'une femme qui tape à la porte de son cabinet est retrouvée morte le lendemain. Elle se met alors en tête de retrouver l'identité de la victime. Ce drame social, qui flirte avec les codes du thriller, était sélectionné en compétition au Festival de Cannes, mais n'a pas remporté de prix.

Si La fille inconnue est ancrée dans le décor très réel de la banlieue de Liège et aborde des thématiques très réaliste, il n'est pas inspiré d'une histoire vraie. Les frères Dardenne avaient fait savoir que cela faisait plusieurs années qu'ils réfléchissaient au personnage de cette médecin qui culpabilise de la mort d'une jeune femme immigrée sans identité connue. Mais certaines scènes sont inspirées de témoignages de médecins rencontrés par les cinéastes.

En revanche, le long-métrage a bénéficié des conseils d'une femme médecin. Lors de l'écriture, le duo de réalisateurs a demandé son avis à une spécialiste qu'ils connaissaient depuis plusieurs années pour être le plus authentique possible. Elle a également assisté au tournage des scènes des actes médicaux.

Synopsis - A Liège et ses alentours, Jenny est médecin généraliste. Elle a pour patiente une fille qui, quelque temps plus tard, est retrouvée morte. Culpabilisant de ne pas avoir cherché à l'aider suffisamment, et apprenant par les autorités que la victime n'a pas d'identité, Jenny cherche à savoir qui était cette fille. Peu à peu, son enquête va l'amener à en savoir plus sur elle.

Ce long métrage est un film des frères Luc et Jean-Pierre Dardenne qui ont signé précédemment "Le Silence de Lorna", "Le Gamin au vélo" et "Deux jours, une nuit" avec Marion Cotillard. Au casting, Fabrizio Rongione ("Rosetta") des mêmes réalisateurs, Olivier Gourmet vu dans "L'Odeur de la mandarine" et Adèle Haenel ("Les Combattants").