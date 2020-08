DALIDA - Sorti en 2017, le biopic de Lisa Azuelos revient sur la vie de la grande chanteuse. Dalida est interprétée par la comédienne et mannequin Sveva Alviti.

[Mis à jour le 02 août 2020 à 21h00] Biopic sur la célèbre chanteuse et actrice, Dalida revient sur la vie de Yolanda Cristina Gigliotti, de sa naissance à sa mort en 1987. Pour prêter ses traits à l'interprète de "Mourir sur scène", Lisa Azuelos a choisi l'actrice et mannequin Sveva Alviti. Née en 1984, la comédienne italienne s'est distinguée dans son adolescence comme joueuse de tennis professionnelle, avant de devenir mannequin à New-York durant neuf ans. Mais lors des défilés, Sveva Alviti continue de rêver au métier d'actrice. Après des apparitions dans des spots publicitaires, elle trouve ses premiers rôles en Italie. On a pu notamment la voir dans la série télévisée La mia casa è pina di specchi en 2010 ou dans des courts-métrages.

C'est donc bien Dalida qui fait connaître Sveva Alviti en France. Pour incarner la chanteuse, la comédienne italienne a dû apprendre le français spécialement pour le rôle. En 2018, son interprétation lui vaut d'être citée dans la pré-sélection du César du meilleur espoir féminin. Elle ne fera cependant pas partie des prétendantes finales à la récompense. Après Dalida, Sveva Alviti est apparue dans le film Love Addict auprès de Kev Adams, mais également dans Lukas aux côtés de Jean-Claude Van Damme. Côté vie privée, elle est en couple avec Anthony Delon, comme en témoignent de nombreux clichés postés sur le compte Instagram du fils d'Alain Delon.

Synopsis - "Dalida" est le biopic de la fameuse chanteuse et actrice, née en 1933 au Caire et morte en 1987 à Paris. On suit le parcours de Yolanda Cristina Gigliotti, de son enfance dans une famille modeste, en Egypte, jusqu'à son suicide. On suit son parcours vers la célébrité et ses amours tragiques notamment avec Lucien Morisse, patron à l'époque de la radio Europe n°1.