JUMANJI BIENVENUE DANS LA JUNGLE - Suite indépendante du film de 1995, Jumanji 2 fait des clins d'oeils au long-métrage porté par Robin Williams.

[Mis à jour le 4 avril 2021 à 20h50] Remake ou suite ? Jumanji : Bienvenue dans la jungle est un peu des deux. Le long-métrage porté par Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black et Kevin Hart est une suite du long-métrage culte de 1995 avec Robin Williams. Pourtant, ce ne sont pas la suite des aventures d'Alan Parrish que l'on découvre dans ce film, mais celle de quatre lycéens, propulsés dans le dangereux monde de Jumanji via un jeux vidéo trouvé dans une vieille console. Pourtant, Bienvenue dans la jungle ne manque pas de références au premier long-métrage, que ne manqueront pas de noter les spectateurs les plus avertis.

Dans Jumanji: Bienvenue dans la jungle, on peut notamment retrouver des statues dans un temple dont la forme fait référence aux pions éléphant, crocodile et rhinocéros que l'on peut voir dans le jeu de société montré dans le film de 1995, avec lesquels jouaient Alan Parrish, Judy et Peter. Alex vit également dans une cabane dans lequel on peut lire une inscription notant qu'Alan Parrish, incarné par Robin Williams dans le film culte, vivait dedans. On comprend donc que Bienvenue dans la jungle se situe après le film de 1995, bien que l'intrigue soit indépendante. Autant de petits clins d'œil qui ne manqueront pas d'amuser les fans de Jumanji.

Synopsis - Quatre lycéens punis en retenue voient leur destin totalement chamboulé lorsqu'ils sont aspirés dans le monde de Jumanji via une vieille console de jeux vidéos. Ils se retrouvent dans le corps de leurs avatars, et vont tenter de sortir du jeu.