DEMAIN TOUT COMMENCE. Le long-métrage porté par Omar Sy est un remake d'un film américain original. Toutefois, le titre choisi est un hommage à la grand-mère du réalisateur, qui a vécu un drame réel.

[Mis à jour le 2 mai 2021 à 20h50] L'histoire de Demain tout commence est tellement rocambolesque qu'elle peut sembler être vraie. Mais cette comédie dramatique n'est pas inspirée d'une véritable histoire, mais se présente comme un remake du film mexicain Ni repris ni échangé. Toutefois, si l'intrigue n'est que fiction, le titre du film est bel et bien inspiré d'un drame familial. Le titre "Demain tout commence" est un hommage à la grand-mère du réalisateur Hugo Gélin, qui a répété cette phrase toute sa vie.

En apparence banale, cette phrase a un sens très marqué pour la grand-mère du réalisateur de Demain tout commence : "Malheureusement, elle a traversé une épreuve terrible puisqu'elle a perdu son fils unique. Malgré tout, elle n'a cessé de répéter tous les jours cette phrase de Bachelard "demain tout commence". J'avais beaucoup d'admiration pour elle". Le cinéaste décide de titrer son film en hommage à cette phrase, qui a porté sa grand-mère malgré le drame qu'elle a pu vivre. "Je souhaitais souligner l'importance du moment présent car, même si on a connu des drames terribles, il faut continuer de vivre et d'offrir amour et générosité à nos proches", a-t-il souligné auprès d'Allociné.

Synopsis - Se déroulant dans le sud de la France, "Demain tout commence" est une comédie dramatique familiale dont le héros s'appelle Samuel. C'est un célibataire insouciant qui passe ses jours près de la mer à profiter du soleil. Il a un petit boulot mais il en fait le moins possible. Il est entouré des gens qui comptent pour lui mais il fait en sorte de n'avoir aucune relation profonde avec eux. Un jour débarque une de ses anciennes maitresses qui lui laisse un cadeau : un bébé dont il serait le père ! Samuel doit alors s'occuper de Gloria mais il est bien décidé à retrouver sa maman, ne sachant pas du tout prendre soin d'un enfant. Comme sa recherche est infructueuse, il finit par adopter la petite fille. 8 ans plus tard, la mère revient. Elle veut la garde de Gloria. Le film est réalisé par Hugo Gélin qui a signé "Comme des frères". Au casting, Omar Sy vu en 2015 dans "Jurassic World" et "À vif !" et Clémence Poésy alias Fleur Delacour dans la saga "Harry Potter".