BRICE DE NICE - Après un premier carton au box office en 2006, un nouveau film avec Brice de Nice est sorti au cinéma en 2016. Mais pourquoi s'appelle-t-il Brice 3, et pas Brice 2 ?

[Mis à jour le 1er août 2020 à 20h55] Depuis 2006, le personnage inventé par Jean Dujardin surfe sur grand écran. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas eu trois films, mais deux : Brice 3 est sorti en 2016, avec de nouveau Jean Dujardin et Clovis Cornillac au casting. Mais si vous n'êtes pas sûr d'avoir vu le deuxième épisode, c'est tout à fait normal. Comme son titre ne l'indique pas, c'est cependant le deuxième film de la saga, et non pas le troisième. Derrière ce titre, on trouve en réalité une plaisanterie : "Brice 3, parce que Brice a cassé le 2", est-il écrit sur l'affiche du film.

"Il fait ce qu'il veut, c'est Brice" expliquait d'ailleurs Jean Dujardin lors de la promotion de Brice 3. Cela faisait d'ailleurs dix ans que l'acteur n'avait pas remis le t-shirt jaune, puisque le premier volet est sorti en 2006. Et il n'exclut pas de rempiler pour un nouveau film dans le futur : "Il ne changera jamais, si je le retrouve dans dix ans – car je n'exclus pas de retrouver Brice dans la cinquantaine - je pense qu'on pourra se poser la même question", dévoilait l'acteur de The Artist dans une interview à Allociné. Auprès de 20 minutes, le comédien est encore plus clair : "Je l'ai inventé sur scène en 1996, porté à l'écran en 2006 et ressuscité en 2016. Je me vois bien remettre le couvert dans dix ans !" Ce potentiel film sera-t-il intitulé Brice 4 ou Brice 5 ? Les spéculations sont permises, parce qu'avec Brice de Nice, tout est possible.

Synopsis - Brice de Nice a le sens de l'amitié, même si parfois il est un peu particulier. Alors quand son grand ami Marius de Fréjus l'appelle au secours, il n'hésite pas une seconde et prend sa planche à deux mains pour embarquer dans le premier avion et le sauver du pétrin dans lequel il s'est mis. Peu importe si c'est à des milliers de kilomètres, Brice est bien là, mèche blonde au vent et répliques aux lèvres, prêt à en découdre avec la tempête.