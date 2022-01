L'ODYSSEE FILM. Lambert Wilson incarne le commandant Jacques-Yves Cousteau dans le film "L'Odyssée". Mais le long-métrage est-il fidèle à la vie menée par l'explorateur ? Voici comment les équipes ont travaillé sur ce biopic.

[Mis à jour le 11 janvier 2022 à 20h45] Lambert Wilson est le commandant Jacques-Yves Cousteau dans L'Odyssée. Réalisé par Jérôme Salle, ce biopic revient sur la vie de l'explorateur océanographique, après qu'il ait quitté la Marine nationale française. Le film explore également sa relation avec son fils, Philippe, qui le sensibilisera à la cause écologique. Le scénario a été écrit à partir des récits Capitaine de la Calypso (Albert Falco, second de Cousteau, et Yves Paccalet, l'un de ses collaborateurs) mais aussi de l'ouvrage Mon père le commandant du fils aîné de l'explorateur, Jean-Michel Cousteau.

Un grand travail de recherche est effectué par les scénaristes de L'Odyssée, Jérôme Salle et Laurent Turner : ils ont ainsi rencontré les proches du commandant et se sont renseignés sur sa vie et son travail, avant de se lancer dans l'écriture du scénario. "J'ai vraiment rencontré tous les Cousteau ou presque, se souvient le réalisateur auprès d'Allociné ! Quand je regarde la liste des Cousteau dans mon téléphone, je m'aperçois qu'il y en a plus que les membres de ma propre famille !"

Cependant, quelques différences sont pointées entre ce qu'il se passe dans le film L'Odyssée et la réalité. La plus importante reste que l'hydravion qui a causé la mort immédiate de Philippe Cousteau s'est désintégré sur un banc de sable lors d'un test d'étanchéité, alors que dans le film, on le voit submergé, le fils du commandant luttant alors pour sa survie. Simone, la femme de Cousteau, était également plus courtoise et moins violente que l'image qui en est dépeinte dans le film, selon des proches de la famille. Par ailleurs, Jacques-Yves Cousteau se serait intéressé à l'écologie dès les années 1960, et non pas dix ans plus tard comme c'est le cas dans le film. Il a également travaillé sur ce sujet avec Philippe Diolé et Yves Pascalet, et non pas seul. Notons également que les découvertes et inventions de Jacques-Yves Cousteau sont seulement évoquées ponctuellement dans L'Odyssée.

Synopsis - Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l'eau, Jacques-Yves Cousteau découvre un nouveau monde, celui de la mer, de sa faune et sa faune. Alors qu'il vit dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée avec son épouse Simone et ses deux fils, Jean-Michel et Philippe, cet officier de la marine française fait l'acquisition d'un dragueur de mines vieux de huit ans, «La Calypso». Après de nombreuses modifications, le commandant Cousteau en fait un navire de recherche océanographique bien équipé. Son objectif est d'explorer le monde sous-marin et le faire découvrir à un large public au moyen de films documentaires...