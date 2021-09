SULLY FILM. Tom Hanks incarne Chesley Sullenberger, pilote qui a réussi à faire atterrir un Airbus sur l'Hudson, dans le film "Sully" de Clint Eastwood. Que devient le véritable héros ?

[Mis à jour le 26 septembre 2021 à 20h45] En 2009, Chesley Sullenberger, appelé "Sully", réalise un exploit : il réussit à poser l'Airbus A320 qu'il pilotait dans l'Hudson, aux environs de New York. L'appareil est endommagé par un double impact d'oiseau, qui rend totalement inutilisables les deux turboréacteurs de l'avion. Les 160 personnes à bord s'en sortent indemnes. Ce "miracle de l'Hudson" a inspiré Clint Eastwood un film, "Sully". Dans le rôle du pilote au sang-froid remarquable, on retrouve Tom Hanks. Mais que devient le véritable "héros de l'Hudson" ?

Aujourd'hui, le véritable "Sully" a 70 ans. Chesley Sullenberger profite de sa retraite, prise un an après l'incident. Depuis, l'ancien pilote œuvre occasionnellement comme professeur invité au Centre pour la gestion des catastrophe de l'université de Californie, située à Berkeley. Celui qu'on a par la suite surnommé "le héros de l'Hudson" officie également comme expert intervenant sur les sujets liés à l'aviation pour la chaîne CBS. On a également pu le voir en 2017 dans le film Very Bad Dads 2, dans lequel il apparaît dans son propre rôle. Dans le film "Sully" de Clint Eastwood, Chesley Sullenberg fait également un caméo, dans son propre rôle.

Synopsis - Chesley "Sully" Sullenberger est à l'origine un homme ordinaire, un simple pilote de l'air, qui par le coup du destin, devient le héros américain par excellence. Clint Eastwood se penche sur Sully qui sauva les passagers d'un Airbus A320 qui allait tout droit au crash. Au cours d'un vol de routine, des oiseaux endommagent irrémédiablement les turboréacteurs de l'avion alors qui s'apprête à survoler New York. Pas question de réfléchir trop longtemps sinon tout le monde périra. Chesley "Sully" Sullenberger aux commandes de l'Airbus, décide de tenter une manoeuvre d'atterrissage et vise le fleuve Hudson. Sans moteur, l'avion vole toujours, comme un planeur. Et seuls l'expertise et le sang-froid du pilote chevronné permettent à tous de se poser sur l'eau après la plus grande frayeur de leur vie.