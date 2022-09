MARGUERITE FILM. Marguerite est une comédie dramatique avec Catherine Frot inspirée de la vie de Florence Foster Jenkins.

[Mis à jour le 21 septembre 2022 à 20h30] Marguerite est une comédie dramatique sortie au cinéma en 2015 et diffusée sur Arte ce mercredi 21 septembre 2022. Catherine Frot a reçu le César de la meilleure actrice pour son interprétation de Marguerite Dumont, une aristocrate persuadée d'avoir un don pour le chant entretenue dans ce mensonge par ses proches en raison de sa fortune. Sachez que le scénario est librement inspiré d'une histoire vraie. Marguerite s'inspire de l'histoire de Florence Foster Jenkins, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un film avec Meryl Streep en 2016.

Cette soprano américaine était moquée, manquant totalement de justesse et de rythme, ne sachant plus généralement pas bien chanter. Elle se produisait devant un public restreint de fidèles qui riaient sous cape jusqu'au 25 octobre 1944, où elle décide de donner une représentation publique au Carnegie Hall de New York. Plusieurs journalistes sont présents et critiquent très durement la chanteuse. Elle fait une crise cardiaque deux jours plus tard et meurt le 26 novembre 1944, à 76 ans. On ne sait toutefois pas si sa mort est liée aux critiques assassines reçues suite à son concert au Carnegie Hall ou non. Notons également que, dans le film, le personnage de Catherine Frot porte ce nom (et non pas Florence Foster Jenkins) en référence à Margaret Dumont, une actrice américaine qui jouait souvent des rôles de cantatrice ratée.

Synopsis - Les années 1920, Paris. Passionné de musique d'opéra, Marguerite Dumont est persuadée d'avoir un don pour le chant. Ce qui est loin d'être le cas. Son mari, qui l'a épousée pour sa fortune, est consterné mais refuse de lui dire la vérité pour ne pas la blesser. La haute société qui l'entoure se tait également, car Marguerite est riche et surtout généreuse. Un peu trop d'ailleurs car un jeune journaliste et son ami le fantasque Kirill tentent de lui extorquer de l'argent. Sur un coup de tête, elle décide d'organiser un vrai concert où le tout Paris pourra enfin admirer son talent. Pour préparer le grand jour, elle devient l'élève de Il Divo, chanteur sur le déclin...