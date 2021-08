THOR 3. Alors qu'elle incarnait Jane Foster dans les deux premiers films mettant en scène le dieu du tonnerre chez Marvel, Natalie Portman est absente de Thor : Ragnarok. Les raisons.

[Mis à jour le 29 août 2021 à 20h45] Durant les deux premiers films Thor, Natalie Portman apparaît dans le rôle de Jane Foster, une astrophysicienne qui tombe sous le charme du dieu du tonnerre. Pourtant, dans Thor : Ragnarok, troisième volet de la franchise, le personnage de l'actrice est absent. Des rumeurs laissent entendre que l'actrice ne veut plus jouer dans les films Marvel. Pour expliquer l'absence de Jane Foster dans Thor 3, Kevin Feige, le patron des studios, a tenté de donner une explication au micro d'Entertainment Weekly en 2017. Il évoque "de nombreuses raisons" à cette absence. Notamment le fait que le film ne se déroule que très peu sur Terre, et qu'il s'allie entre Valkyrie et le dieu nordique : "Nous voulions que Thor rencontre quelqu'un qui soit davantage son égal, et que sa relation avec Jane ait évolué de manière inattendue entre Thor 2 : le Monde des Ténèbres et Thor 3 : Ragnarok."

Pendant de nombreuses années, les fans de Marvel avaient dû se faire une raison : Natalie Portman et Jane Foster ne réaparaissieant pas dans le MCU. Mais Thor 4 : Love and Thunder, quatrième film d'action mettant en scène le personnage joué par Chris Hemsworth, va totalement changer la donne : Natalie Portman sera non seulement de retour dans le rôle de l'astrophysicienne et love interest de Thor, mais son personnage deviendra une version féminine du Dieu du tonnerre, comme c'est le cas dans les comics. Ce quatrième film, suite de Thor : Ragnarok et Avengers : Endgame, doit sortir en salles le 6 mai 2022.

Synopsis - Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne.