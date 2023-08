THOR 3. Thor Ragnarok est le seul film Marvel mettant en scène le dieu du tonnerre en solo dans lequel Natalie Portman n'apparaît pas. Pour quelles raisons ?

[Mis à jour le 31 août 2023 à 20h30] Thor Ragnarok, troisième épisode de la franchise mettant en scène le dieu du tonnerre incarné par Chris Hemsworth, est diffusé sur TF1 le 31 août à 21h10. Les fans déploreront l'absence de Natalie Portman, qui incarne l'astrophysicienne Jane Foster dans le premier, second et quatrième film de la saga. Pendant longtemps, des rumeurs laissaient entendre que l'actrice ne voulait plus jouer dans les films Marvel. Kevin Feige, le patron des studios, a tenté de donner une explication au micro d'Entertainment Weekly en 2017. Il évoque "de nombreuses raisons" à cette absence. Notamment le fait que le film ne se déroule que très peu sur Terre, et qu'il traite de la relation entre Valkyrie et le dieu nordique : "Nous voulions que Thor rencontre quelqu'un qui soit davantage son égal, et que sa relation avec Jane ait évolué de manière inattendue entre Thor 2 : le Monde des Ténèbres et Thor 3 : Ragnarok."

Pendant de nombreuses années, les fans de Marvel avaient dû se faire une raison : Natalie Portman et Jane Foster ne réapparaitrait pas dans le MCU. Mais Thor 4 : Love and Thunder, quatrième film d'action mettant en scène le personnage joué par Chris Hemsworth sorti en 2022, a totalement renversé cette idée reçue : Natalie Portman était non seulement de retour dans le rôle de l'astrophysicienne et love interest de Thor, mais son personnage est devenu une version féminine du Dieu du tonnerre, Mighty Thor, comme c'est le cas dans les comics. Pour découvrir son sort, il faut toutefois visionner le quatrième film.

Synopsis - Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne.