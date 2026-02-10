Spin-off de Harry Potter, le premier épisode de la franchise Les Animaux fantastiques est sorti le 16 novembre 2016. Deux autres films ont suivi, avant que la saga ne connaisse une mise à l'arrêt brutale.

Les Animaux Fantastiques est une saga créée par J.K. Rowling qui étend l'univers magique d'Harry Potter. Sorti en 2016, le premier film qui met en scène les aventures du magizoologiste Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) dans le New York des années 1920 avait rencontré un certain succès public. La franchise s'est alors étendue de deux autres films : Les crimes de Grindelwald en 2018, et Les Secrets de Dumbledore, en 2022.

Pendant un temps, il est question de sortir deux films pour créer une grande franchise Les Animaux Fantastiques en cinq épisodes. Mais, pour l'heure, le prequel d'Harry Potter reste au stade de trilogie. Officiellement, le réalisateur David Yates a indiqué en 2023 que la saga était "en pause" dans une interview auprès de Total Film Magazine. Il a d'ailleurs avoué que "personne ne leur avait dit qu'il y aurait cinq films lorsqu'on a débuté le premier volet."

De son côté, l'acteur principal, Eddie Redmayne, s'est montré plus pessimiste sur l'avenir de la saga. "Je pense qu'on a probablement vu la dernière apparition de Norbert Dragonneau", a-t-il déclaré au site ComicBook en 2024 dans des propos rapportés par Première. "Je sais, c'est une réponse très franche, mais oui, c'est ce que je crois aujourd'hui. En tout cas, c'est tout ce que je sais, il faudrait parler aux gens de Warner Bros. et à J.K Rowling... Mais pour autant que je sache, c'est vraiment fini."

Une saga éclaboussée par les scandales

Le dernier épisode a été un échec critique et populaire, la saga ayant essuyé de nombreuses polémiques. D'abord, l'autrice de la franchise est tombée en disgrâce dans le cœur de nombreux fans à cause de ses sorties transphobes régulières dans les médias. Elle multiplie encore les controverses sur le sujet, si bien que certains fans ont décidé de se détacher des différentes productions en lien avec la saga pour ne pas lui apporter de soutien financier.

Mais J.K. Rowling n'est pas la seule personnalité attachée aux Animaux Fantastiques à faire polémique. Après avoir perdu son procès en diffamation contre le Sun à Londres, tabloïd qui l'accusait d'être un "mari violent", Johnny Depp (Grindelwald, le protagoniste principal) a été écarté de la franchise et remplacé dans le dernier film par le danois Mads Mikkelsen.

Johnny Depp n'est pas le seul acteur de la saga qui a eu affaire avec la justice : peu de temps avant la sortie du troisième épisode, Ezra Miller a été mis en cause dans plusieurs affaires, notamment pour agressions, cambriolages, corruption de mineur ou conduite en état d'ivresse. Cela a également entaché la réputation de la franchise déjà bien ternie.

Ces scandales ont planté un clou de plus au cercueil d'une franchise qui recevait déjà un accueil mitigé. Le couperet est tombé à la sortie du troisième épisode en 2022, qui a engrangé seulement 407 millions de dollars à l'échelle mondiale, le plus faible score de la franchise magique au box-office.

Pour le moment, Warner Bros ne semble pas se préoccuper d'un nouvel épisode des Animaux Fantastiques, puisque la priorité est donnée au remake en série d'Harry Potter, dont chaque saison sera l'adaptation d'un tome de la franchise de J.K. Rowling. Les premiers épisodes sont attendus pour 2027.

Le synopsis : Norbert Dragonneau est un magicozoologue, c'est à dire qu'il est un spécialiste des créatures magiques. De part ses talents, il parcourt le monde en quête de savoir mais aussi pour aider ceux qui rencontrent des soucis avec les créatures magiques. A son arrivée à New York, il doit élucider d'étranges événements dans la ville. Ce faisant, il entre en contact avec un Moldu fasciné par la magie. Mais une réalité bien sombre semble être à l'œuvre aux Etats-Unis. Grindelwald menace...