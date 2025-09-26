"Avatar : de Feu et de Cendres" se dévoile à quelques mois de sa sortie avec une nouvelle bande-annonce et une affiche inédite.

Le retour sur Pandora est imminent. Le 17 décembre 2025, sort Avatar 3. Sous-titré De Feu et de Cendres, le long-métrage va explorer de nouveaux recoins de la planète Na'Vi et lever le voile sur de nouveaux clans : les Marchands du Vent, nomades et pacifiques, et le Peuple des Cendres, qui ont abandonné l'une des divinités de Pandora, Eywa.

A quelques mois de la sortie du blockbuster événement, une nouvelle bande-annonce est venue dévoiler les images du film toujours réalisé par James Cameron. Jake, Neytiri et le reste de leur famille vont devoir affronter de nouveaux ennemis, tandis que le peuple des Cendres, mené par Varang, se dévoile et semble s'allier au colonel Quaritch, le grand méchant de la saga depuis le premier épisode. Ce nouvel opus s'annonce bien plus épique et riche en batailles que les précédents, mais aussi en révélations autour du personnage de Spider. La bande-annonce est à voir ci-dessous, tandis que la nouvelle affiche est disponible un peu plus haut dans cet article.

En salles le 17 décembre, Avatar : de Feu et de Cendres ne sera heureusement pas le dernier épisode de la franchise à succès de James Cameron. Pour l'heure, le quatrième film Avatar est annoncé pour le 19 décembre 2029. Pour ce qui est du cinquième épisode, l'attente sera encore plus longue, puisqu'il faudra patienter jusqu'au 17 décembre 2031 avant de le voir en salles... S'il n'y a pas de retard !

Synopsis - Jake, Ney'tiri et leurs enfants continuent leurs aventures sur la planète Pandora et vont devoir affronter le Peuple des Cendres. Toujours réalisé par James Cameron, il s'agit de la suite d'Avatar : la voie de l'eau.