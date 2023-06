Après le succès de "La voie de l'eau", il faudra patienter avant de découvrir le troisième film de la saga Avatar au cinéma.

Il va falloir patienter avant de fouler de nouveau la planète Pandora. La sortie d'Avatar 3 a été repoussée, a-t-on appris ce mardi 13 juin 2023. Initialement prévue pour 2024, il faudra attendre le 19 décembre 2025 avant de voir la suite de la franchise réalisée par James Cameron, après le succès au box-office du second épisode, La voie de l'eau.

Logiquement, le report d'Avatar 3 a entraîné le report des quatrième et cinquième film de la saga mettant en scène Jake, Ney'tiri et leurs enfants. Le quatrième film Avatar doit désormais sortir le 21 décembre 2029. Pour ce qui est du cinquième épisode, l'attente sera encore plus longue, puisqu'il faudra patienter jusqu'au 19 décembre 2031 avant de le voir en salles.

Synopsis - Jake, Ney'tiri et leurs enfants continuent leurs aventures sur la planète Pandora et vont devoir affronter le Peuple des Cendres. Toujours réalisé par James Cameron, il s'agit de la suite d'Avatar : la voie de l'eau.