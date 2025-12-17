Le troisième épisode de la franchise "Avatar" est sorti au cinéma mercredi 17 décembre. Mais à partir de quel âge ?

C'est l'événement cinéma qu'il ne faut pas rater en cette fin d'année 2025. Le troisième épisode de la franchise Avatar, intitulé De Feu et de Cendres, est sorti au cinéma ce mercredi 17 décembre. Cette nouvelle plongée au coeur de Pandora tombe à pic si vous cherchez à profiter d'un moment spectaculaire en famille pendant les congés de fin d'années.

Mais ce nouvel épisode d'Avatar n'est pas nécessairement adapté à tous les âges. Suite directe du second épisode, De Feu et de Cendres suit la famille de Jake et Neytiri dans leur deuil et leur reconstruction après la perte de leur aîné. En parallèle, la présence humaine est de plus en plus violente, tandis qu'un nouveau clan de Na'vi vient menacer l'équilibre déjà précaire de la famille.

Ce nouvel épisode comporte de nombreuses séquences d'action aussi immersives que spectaculaires, qui ne sont pas adaptées pour tous les âges. En France, le film est classé "tous publics avec avertissement" sans limite d'âge précise en raison de scènes violentes de chasses et de batailles "susceptibles d'impressionner un jeune public". Notons également la durée du long-métrage : 3h17, ce qui nécessite d'être capable de rester concentré et assis au cinéma pendant une longue durée.

Si chaque enfant a sa propre sensibilité, les scènes d'action ne semblent pas nécessairement adaptées aux enfants de moins de 10 ans, grand minimum. Avatar : De Feu et de Cendres est ainsi déconseillé aux moins de 12 ans dans la plupart des pays étrangers (comme l'Allemagne et l'Angleterre), tandis que les Etats-Unis l'ont classé PG13 (accompagnement fortement recommandé avec des images qui peuvent ne pas convenir aux moins de 13 ans).

Aux parents de décider, en prenant en compte toutes ces informations, mais également en se renseignant sur le film (avec les critiques cinéma ou les bandes-annonces) si le film est adapté à la sensibilité de leur propre enfant ou non. Rappelons également qu'il convient toujours d'accompagner son enfant avant et après le visionnage à travers des discussions et des explications si nécessaires.

Synopsis - Après avoir perdu leur fils aîné, Jake, Ney'tiri et leurs enfants continuent leurs aventures sur la planète Pandora et vont devoir affronter le Peuple des Cendres.

Nous avons vu Avatar : De Feu et de Cendres quelques jours avant sa sortie au cinéma. Et comme pour les précédents épisodes, James Cameron livre du très grand spectacle, toujours plus grand, toujours plus impressionnant. Entre des scènes d'action toujours plus impressionnantes et un univers immersif et enrichi, impossible de rester insensible au plaisir visuel qu'offre cet Avatar. Une nouvelle fois, le réalisateur prouve le plaisir du cinéma que peut offrir un blockbuster grand public réussi : c'est un film épique qu'il faut voir sur grand écran pour en apprécier toute l'ampleur. James Cameron réussit l'exploit de continuer à émerveiller avec son monde qui grandit de film en film, tout en continuant de repousser les limites techniques. C'est un chef d'oeuvre visuel particulièrement exaltant, on pèse nos mots.

En revanche, cet Avatar 3 n'est pas parfait sur tous les plans. Le principal défaut de la saga, déjà présent dans les deux épisodes, se ressent particulièrement dans ce troisième volet : l'écriture. S'il se veut plus mature et émouvant que les précédents, avec des enjeux plus élevés et des thématiques universelles (le deuil, la protection du vivant, la reconstruction, la guerre, la paternité…), cet Avatar reste faiblard sur son scénario et donne une impression de déjà-vu. L'intrigue des épisodes précédents se répète et donne une impression de déjà-vu. A tel point que certaines scènes rappellent un peu trop le second opus.

Le film se noie également sous les intrigues parallèles et les personnages, beaucoup trop nombreux pour donner un ensemble équilibre. Trop de sous-intrigues à suivre, trop de personnages avec leurs conflits spécifiques (Spider mérite-t-il autant de temps d'écran ?) diluent le propos et créent de gros problèmes de rythmes. Certaines promesses narratives (comme Varang, géniale dans la première partie, malheureusement anecdotique dans la seconde) ne sont pas toujours tenues.

Résultat : le spectateur n'est pas autant impliqué émotionnellement que ce qu'il aurait dû. Il reste des séquences fortes et émouvantes (une nous est particulièrement restée à l'esprit), mais elles sont diluées et noyées dans l'ensemble. Avatar : De Feu et de Cendres aurait gagné à être plus resserré, plus efficace, avec des choix narratifs plus forts pour avoir un vrai impact. La recette est réchauffée, mais ce troisième Avatar reste tout de même un blockbuster de bonne facture comme on aimerait en voir plus souvent en salles. A découvrir absolument sur grand écran.