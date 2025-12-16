"Avatar : De Feu et de Cendres" est le troisième épisode de la franchise réalisée par James Cameron. Le film sort au cinéma mercredi 17 décembre, voici notre critique.

Préparez-vous à un nouveau voyage sur la planète Pandora. Avatar : de Feu et de Cendres, troisième volet de la saga imaginée par James Cameron, sort dans les salles obscures ce mercredi 17 décembre 2025. Suite directement de La Voie de l'Eau, l'intrigue explore la manière dont la famille de Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldaña) se reconstruit après la mort de leur fils aîné. En parallèle, la colonisation de Pandora par les humains s'accélère, tandis qu'un nouveau clan Na'Vi menace nos héros : le peuple des Cendres, mené par la redoutable Varang (Oona Chaplin).

Nous avons vu Avatar : De Feu et de Cendres quelques jours avant sa sortie au cinéma. Et comme pour les précédents épisodes, James Cameron livre du très grand spectacle, toujours plus grand, toujours plus impressionnant. Entre des scènes d'action toujours plus impressionnantes et un univers immersif et enrichi, impossible de rester insensible au plaisir visuel qu'offre cet Avatar. Une nouvelle fois, le réalisateur prouve le plaisir du cinéma que peut offrir un blockbuster grand public réussi : c'est un film épique qu'il faut voir sur grand écran pour en apprécier toute l'ampleur. James Cameron réussit l'exploit de continuer à émerveiller avec son monde qui grandit de film en film, tout en continuant de repousser les limites techniques. C'est un chef d'oeuvre visuel particulièrement exaltant, on pèse nos mots.

En revanche, cet Avatar 3 n'est pas parfait sur tous les plans. Le principal défaut de la saga, déjà présent dans les deux épisodes, se ressent particulièrement dans ce troisième volet : l'écriture. S'il se veut plus mature et émouvant que les précédents, avec des enjeux plus élevés et des thématiques universelles (le deuil, la protection du vivant, la reconstruction, la guerre, la paternité…), cet Avatar reste faiblard sur son scénario. Le schéma des épisodes passé se répète franchement, avec certaines scènes qui rappellent un peu trop le second opus.

Le film se noie sous les intrigues parallèles. La faute à un trop grand nombre de personnages que l'on veut mettre en lumière. S'il y avait un semblant d'équilibre dans le deuxième film, on ne le retrouve pas dans cette suite. Trop de sous-intrigues à suivre, trop de personnages avec leurs conflits spécifiques (Spider mérite-t-il autant de temps d'écran ?), noient l'ensemble et créent de gros problèmes de rythmes. Certaines promesses narratives (comme Varang, géniale dans la première partie, malheureusement anecdotique dans la seconde) ne sont pas toujours tenues.

Résultat : le spectateur n'est pas autant impliqué émotionnellement que ce qu'il aurait dû. Il reste des séquences fortes et émouvantes (une nous est particulièrement restée à l'esprit), mais elles sont diluées et noyées dans l'ensemble. Avatar : De Feu et de Cendres aurait gagné à être plus resserré, plus efficace, avec des choix narratifs plus forts pour avoir un vrai impact. La recette est réchauffée, mais ce troisième Avatar reste tout de même un blockbuster de bonne facture comme on aimerait en voir plus souvent en salles. A découvrir absolument sur grand écran.

Synopsis - Après avoir perdu leur fils aîné, Jake, Ney'tiri et leurs enfants continuent leurs aventures sur la planète Pandora et vont devoir affronter le Peuple des Cendres.