STAR WARS VIII LES DERNIERS JEDI - L'interprète de la Princesse Leia est morte en 2016, alors que Star Wars 8 n'était pas encore sorti dans les salles.

[Mis à jour le 25 octobre 2020 à 20h50] Le 27 décembre 2016, toute la galaxie lointaine, très lointaine, a pleuré la mort de Carrie Fisher. L'interprète de l'inoubliable Princesse Leia/Général Leia Organa s'est éteinte après une crise cardiaque. Si l'annonce de son décès a été un choc pour les milliers de fans de Star Wars à travers le monde, cela a également posé question pour Lucasfilm, qui était en train de boucler Star Wars 8, sorti au cinéma un an plus tard. La mort inattendue de Carrie Fisher aurait pu complètement bouleverser le scénario de Star Wars : Les Derniers Jedi, puisqu'elle y reprenait son rôle de leader de la Résistance face au Premier Ordre.

Carrie Fisher avait terminé toutes ses scènes de Star Wars 8 avant sa mort. Si cela a été envisagé, le scénario n'a pas été modifié suite au décès de l'interprète de Leia, comme l'avait confié Rian Johnson au magazine Empire en janvier 2018 : "On en a rapidement discuté, j'en ai parlé avec Kathleen Kennedy après le Nouvel An [soit quelques jours seulement après la mort de Carrie Fisher]. On a regardé les scènes, et on s'est demandé si on devait faire des modifications pour lui donner une vraie fin. J'étais persuadé qu'il ne fallait pas, car elle a donné une magnifique performance". Finalement, c'est à J.J. Abrams, qui a réalisé le neuvième volet de la saga Star Wars, qui a dû imaginer une fin cohérente au Général Organa en utilisant des scènes tournées sur le plateau des Derniers Jedi. Le scénario de Star Wars : Les Derniers Jedi tel qu'on le découvre à l'écran est bien celui qui était prévu depuis le départ.

Synopsis - Après avoir retrouvé Luke Skywalker, Rey en appelle à ses talents de Chevalier Jedi pour la former à l'usage de la Force. La jeune femme se rend compte qu'elle est liée à Kylo Ren d'une manière surprenante. Dans le même temps, la flotte de la Résistance tente d'organiser sa fuite face au Premier Ordre mené par le Suprême Commandeur Snoke.

En France, Disney + ne propose pas tous les films Star Wars. Pour le moment, les abonnés d'Hexagone ne peuvent voir que les films du premier au septième épisode, en raison de la chronologie des médias imposée en France, qui force les plateformes de streaming à attendre trois ans après la sortie d'un film pour le mettre à disposition du public. Star Wars 8 étant sorti le 13 décembre 2017, il est possible qu'il arrive très prochainement dans le catalogue Disney +.

Star Wars 8 retrouve les acteurs vus dans le précédent volet, à savoir Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe) et Adam Driver (Kylo Ren) dans les rôles principaux. Après Harrison Ford (Han Solo) dans l'épisode 7, Mark Hamill (Luke Skywalker) et Carrie Fisher (Princess Leïa) font leur retour dans la saga dans Les Derniers Jedi. Retrouvez ci-dessous le casting complet de Star Wars épisode 8, ainsi que les acteurs qui font un cameo discret dans ce film :

Daisy Ridley : Rey

John Boyega : Finn

Oscar Isaac : Poe Dameron

Adam Driver : Kylo Ren / Ben Solo

Mark Hamill : Luke Skywalker / Dobbu Scay (voix)

Carrie Fisher : générale Leia Organa

Kelly Marie Tran : Rose Tico

Joonas Suotamo et Peter Mayhew (consultant) : Chewbacca

Benicio del Toro : DJ

Laura Dern : vice-amirale Amilyn Holdo

Gwendoline Christie : capitaine Phasma

Andy Serkis : Suprême leader Snoke

Domhnall Gleeson : général Hux

Lupita Nyong'o : Maz Kanata

Anthony Daniels : C-3PO5

Jimmy Vee : R2-D29

Brian Herring et Dave Chapman : BB-8

Frank Oz : Yoda (voix)

Tim Rose : amiral Ackbar

Mike Quinn : Nien Nunb

Billie Lourd : Kaydel Ko Connix

Amanda Lawrence : commandant Larma D'Acy

Paul Kasey : C'ai Threnalli

Veronica Ngo : Paige Tico

Mark Lewis Jones : capitaine Moden Canady

Justin Theroux : le maître décrypteur

Warwick Davis : Wodibin

Joseph Gordon-Levitt : Slowen Lo (caméo vocal)

Prince Harry d'Angleterre : un stormtrooper (caméo non crédité coupé au montage)

Prince William d'Angleterre : un stormtrooper (caméo non crédité coupé au montage)

Tom Hardy : un stormtrooper (caméo non crédité coupé au montage)

Gareth Edwards : un soldat de la Résistance dans la tranchée (caméo)

Edgar Wright : un soldat de la Résistance(caméo non crédité)

Joe Cornish : un soldat de la Résistance (caméo non crédité)

Le DVD de Star Wars : Les derniers Jedi est sorti le 20 avril 2018, quelques mois après la sortie du film au cinéma. Sur les sites marchands, vous pouvez retrouver différents prix variants de 10 € à 30 € en fonction des suppléments apportés (bonus, Blu-Ray,...). Retrouvez une sélection ci-dessous.

