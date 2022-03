BATMAN. Le chevalier noir est de retour pour de nouvelles aventures face au Pingouin, Catwoman et l'Homme Mystère. Les premiers avis critiques sont tombés avant la sortie de "The Batman" ce mercredi.

[Mis à jour le 1er mars 2022 à 11h22] The Batman est attendu au tournant : après le succès de la trilogie de Christopher Nolan, beaucoup de fans s'interrogeaient sur un retour du chevalier noir au cinéma. Le choix de Robert Pattinson pour incarner Bruce Wayne n'en a pas rassuré certains, qui se souviennent, à tort, de son apparition mal-aimée dans Twilight sans penser à ses dernières incursions plus audacieuses dans le cinéma d'auteur (Good Time, The Lighthouse...). Avant la sortie du film de Matt Reeves ce mercredi 2 mars 2022, les premières critiques presse ont été publiées. Et elles ont de quoi rassurer les spectateurs les plus sceptiques.

Les critiques de The Batman. The Batman récolte 87% d'avis positifs sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. En France, les critiques sont également conquises. Première estime que ce polar est "une réussite d'incarnation et d'esthétique indéniable", déplorant toutefois "un scénario qui peine à se hisser au même niveau". Pour le magazine spécialisé Cinémateaser, le long-métrag est "un geste radical et imposant", "ancré dans une intrigue solide mais fermement dirigé par les émotions de ses personnages". Les spectateurs vont se retrouver plonger dans un polar, découvrant le Batman enquêteur que le septième art n'avait jusque-là que peu évoqué. Encore embourbé dans ses traumatismes de jeunesse, le justicier masqué cherche vengeance en combattant le crime dans un Gotham ultra-réaliste et sombre, plus encore que la proposition de Christopher Nolan une dizaine d'années auparavant. Le JDD salue de son côté "une violence, une brutalité et une cruauté digne des polars des années 1970, en dépit d'une action finalement assez statique qui n'évite pas les longueurs". Les fans devraient être résolument séduits par cette nouvelle interprétation cinématographique de L''Homme chauve-souris.

Où voir The Batman en avant-première ?

The Batman est probablement le film le plus attendu de ce début d'année 2022. Les fans du justicier masqué pourront découvrir Robert Pattinson (Twilight, Tenet, The Lighthouse...) dans ce rôle dès le 2 mars 2022. Les plus impatients peuvent commander leur place pour le jour de sa sortie ou profiter des avant-premières proposées dans plusieurs villes de France. Pour découvrir où et quand voir The Batman en avance, vérifiez les séances du film et pré-commandez votre place.

fiche film

The Batman est un film d'action et policier réalisé par Matt Reeves (La planète des singes : l'affrontement et suprématie). Le long-métrage suit Bruce Wayne dans sa quête vengeresse contre le crime qui sévit à Gotham, avec l'aide d'Alfred (Andy Serkis) et le commissaire Gordon (Jeffrey Wright). Jusqu'à ce qu'il se trouve à enquêter sur une série de crimes qui touche l'élite de la ville. Sur son chemin, il croisera Catwoman/Selina Kyle (Zoë Kravitz), Le Pingouin (Colin Farrel, méconnaissable) ou encore l'Homme-mystère (Paul Dano).

Synopsis - Cela fait deux ans que Bruce Wayne a enfilé le costume de Batman et lutte contre le crime qui sévit à Gotham. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de la ville, disséminant des indices à l'attention du justicier masqué, Batman découvre ce qui se trame réellement à Gotham. Pour démasquer le coupable de ces crimes sadiques, il va s'allier à Selina Kyle (Catwoman).

The Batman de Matt Reeves avait déjà profité de l'événement DC Fandome fin août 2020 pour dévoiler un premier teaser vidéo. On y découvrait un Bruce Wayne plus jeune que ceux auxquels le cinéma nous a habitués. Il semble aux prises avec l'Homme Mystère, joué par Paul Dano. Ces premières images sont aussi l'occasion de découvrir Zoë Kravitz dans le rôle de Catwoman, mais aussi Colin Farrell en Pingouin ainsi que Jeffrey Wright en Commissaire Gordon.

A l'occasion du DC Fandome 2021, un événement en ligne visant à faire parler des projets en cours du côté de DC que ce soit en comics, jeux vidéo, séries ou films, Warner a dévoilé la première bande-annonce officielle de The Batman que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

Robert Pattinson joue Batman et son alter ego Bruce Wayne dans le film réalisé par Matt Reeves. Il est entouré d'un casting de grands noms : Colin Farrell (Bons baisers de Bruges, Alexandre) joue le rôle du Pingouin tandis que Zoë Kravitz (Mad Max Fury Road, Divergente) incarne Catwoman et Jeffrey Wright (Hunger Games, Westworld) sera le Commissaire Gordon. Andy Serkis (Le Seigneur des Anneaux, King Kong) sera le majordome Alfred Pennyworth, Paul Dano (Little Miss Sunshine, Swiss Army Man) l'Homme-Mystère et John Turturro (The Big Lebowski, O'Brother) prêtera ses traits au mafieux Carmine Falcone. Peter Sarsgaard (Jarhead, Boys Don't Cry) est également à l'affiche du film.

Le Joker est le méchant indissociable de Batman, qui réussit souvent à voler la vedette du justicier masqué. La preuve dans The Dark Knight ou encore le film dédié au super-méchant, Joker avec Joaquin Phoenix. Les fans attendent donc souvent de retrouver le clown dans les aventures de l'homme chauve-souris. Mais qu'en est-il dans The Batman ? Avant la sortie du film, le Joker n'est pas mentionné comme l'un des méchants qui croiseront la route du protagoniste joué par Robert Pattinson. On sait pour l'heure qu'il affrontera l'Homme-Mystère (Paul Dano), le Pingouin (Colin Farrell), Catwoman (Zoë Kravitz) ou encore Carmine Falcone (John Turturro). Au milieu de ce tableau de super-vilains, peu de place semble rester pour le Joker. Mais peut-être fera-t-il une apparition dans le film ? Il faut attendre de découvrir The Batman en salles pour en avoir le coeur net.