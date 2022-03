BATMAN. Robert Pattinson endosse la cape du chevalier noir dans "The Batman", au cinéma depuis le 2 mars 2022. Critiques, scène post-générique, Joker, âge, suite, voici tout ce qu'il faut savoir sur le film.

[Mis à jour le 2 mars 2022 à 16h25] The Batman est la sortie cinéma à ne pas manquer ce mercredi 2 mars 2022. Robert Pattinson enfile le costume du justicier masqué de Gotham, marchant dans les pas de Michael Keaton ou Christian Bale. Au casting, on retrouve également Zoë Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Le Pingouin), Andy Serkis (Alfred) ou encore Paul Dano (l'Homme-mystère). The Batman est un film réalisé par Matt Reeves, à qui l'on doit les deux derniers épisodes de La Planète des singes. Le cinéaste a choisi d'explorer les talents de détective de Bruce Wayne et offre un polar poisseux, violent et ultra-réaliste, dans la lignée du dernier film Joker.

Si le film Batman est accessible pour tout public, il n'est peut-être pas recommandé de le voir avec des enfants de moins de 12 ans. Après 2h50 de film toutefois, ne vous attendez pas non plus à découvrir une scène post-générique. Cela ne veut pas dire qu'aucune suite n'est à prévoir, puisque la fin du film ouvre elle-même sur de nouveaux horizons pour l'incarnation proposée par Robert Pattinson. Matt Reeves a d'ailleurs confié avoir discuté avec Warner Bros de projets en lien avec le film. Mais pour l'heure, aucune suite n'a été officiellement annoncée pour The Batman.

fiche film

Synopsis - Cela fait deux ans que Bruce Wayne a enfilé le costume de Batman et lutte contre le crime qui sévit à Gotham. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de la ville, disséminant des indices à l'attention du justicier masqué, Batman découvre ce qui se trame réellement à Gotham. Pour démasquer le coupable de ces crimes sadiques, il va s'allier à Selina Kyle (Catwoman).

The Batman est beaucoup plus sombre, radical et violent que les précédents films mettant en scène le justicier masqué. Aux Etats-Unis, le film est classé en "PG-13", c'est-à-dire qu'il est recommandé d'avoir un accompagnement parental et que certaines films peuvent ne pas convenir aux moins de 13 ans. En France, il n'existe pas d'interdiction, le film ayant été cassé "tous publics avec avertissement". Mais, en raison de certaines scènes violentes et une intrigue liée à un tueur en série, il est probablement recommandé de ne pas emmener de jeunes de moins de 13 ans voir The Batman sans être accompagné.

Les films de super-héros de l'écurie Marvel ont habitué les spectateurs à patienter jusqu'à la toute fin du générique pour découvrir les fameuses scènes post-génériques. Les spectateurs de The Batman n'auront pas à se donner cette peine, puisqu'il n'y a pas de scène post-générique qui conclut le film de Matt Reeves. Il existe toutefois un easter egg (ou clin d'oeil) en référence à une scène du film qui donne une adresse web : celle de rataalada, primordial pour l'intrigue du film et que Warner a recréé pour assurer la promotion de son long-métrage.

Le Joker est le méchant indissociable de Batman, qui réussit souvent à voler la vedette du justicier masqué. La preuve dans The Dark Knight ou encore le film dédié au super-méchant, Joker avec Joaquin Phoenix. Les fans attendent donc souvent de retrouver le clown dans les aventures de l'homme chauve-souris. Mais qu'en est-il dans The Batman ? Avant la sortie du film, le Joker n'est pas mentionné comme l'un des méchants qui croiseront la route du protagoniste joué par Robert Pattinson. On sait pour l'heure qu'il affrontera l'Homme-Mystère (Paul Dano), le Pingouin (Colin Farrell), Catwoman (Zoë Kravitz) ou encore Carmine Falcone (John Turturro). Au milieu de ce tableau de super-vilains, peu de place semble rester pour le Joker.

Attention, la suite de ce paragraphe contient des spoilers sur The Batman. Après avoir vu The Batman, le Joker apparaît-il bien dans le film ? Si son nom n'est prononcé à aucun moment, un prisonnier de la prison d'Arkham semble correspondre à la description du personnage. Celui-ci apparaît, dans l'ombre, à la toute fin du film, évoquant dans son discours à l'Homme-mystère le mot "clown" notamment. Son rire significatif laisse peu de place au doute. Cette apparition peut être perçue à la fois comme un clin d'oeil au personnage mythique des comics, mais aussi laisser présager qu'en cas de suite de The Batman, on retrouvera le Joker. Ce mystérieux prisonnier d'Arkham est cité au générique de fin, et on découvre qu'il est incarné par Barry Keoghan (Les Eternels, Dunkerque, Mise à mort du cerf sacré...). L'acteur était en effet annoncé au casting du film sur IMDB, mais il était crédité sous le nom de "l'officier Stanley".

The Batman aura-t-il droit à une suite au cinéma ? Pour l'heure, rien n'est officialisé ni confirmé, puisque les résultats du film au box-office impacteront très probablement la décision finale de Warner Bros. Mais lors de l'avant-première à Londres, le réalsiateur Matt Reeves a confirmé qu'un deuxième volet de The Batman était en discussion, même si rien n'est encore commandé : "à coup sûr, c'est sur la table ! Parce que soyons honnêtes, on ne fait pas numéro 1 en pensant qu'il y aura un numéro 2. On fait un film qui se tient en lui-même, mais on se balance en se rapprochant de cette idée, évidemment...Je crois vraiment en ce que nous avons fait et je serais ravi de raconter plus d'histoires avec ce Batman. Nous allons déjà raconter d'autres histoires en streaming, puisque nous développons des choses pour HBO Max." En effet, une série mettant en scène le Pingouin joué par Colin Farrell est en préparation. De son côté, Robert Pattinson a confié auprès d'Empire qu'il "adorerait" faire deux autres films, ayant réfléchi à l'évolution psychologique de Bruce Wayne.

Avant la sortie du film de Matt Reeves ce mercredi 2 mars 2022, les premières critiques presse ont été publiées. Et elles ont de quoi rassurer les spectateurs les plus sceptiques. The Batman récolte 87% d'avis positifs sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Sur Allociné, le long-métrage récolte une note de 3,8/5 étoiles. Le magazine spécialisé Cinémateaser fait partie des conquis, jugeant que "Matt Reeves se saisit de l'icône Batman en un geste radical et imposant", "ancré dans une intrigue solide mais fermement dirigé par les émotions de ses personnages".

Le Figaro salue "une version sombre et poisseuse de Batman", tandis que Le Parisien juge ce "retour aux sources sombre, volontairement bricolé sur le plan visuel, est très réussi". La prestation d'acteur de Robert Pattinson est saluée par Closer, qui estime que l'acteur britannique "livre une performance bluffante". Plus mitigé, Première estime que ce polar est "une réussite d'incarnation et d'esthétique indéniable", déplorant toutefois "un scénario qui peine à se hisser au même niveau". Le JDD salue de son côté "une violence, une brutalité et une cruauté digne des polars des années 1970, en dépit d'une action finalement assez statique qui n'évite pas les longueurs". Les fans devraient être résolument séduits par cette nouvelle interprétation cinématographique de L''Homme chauve-souris.

The Batman de Matt Reeves avait déjà profité de l'événement DC Fandome fin août 2020 pour dévoiler un premier teaser vidéo. On y découvrait un Bruce Wayne plus jeune que ceux auxquels le cinéma nous a habitués. Il semble aux prises avec l'Homme Mystère, joué par Paul Dano. Ces premières images sont aussi l'occasion de découvrir Zoë Kravitz dans le rôle de Catwoman, mais aussi Colin Farrell en Pingouin ainsi que Jeffrey Wright en Commissaire Gordon.

A l'occasion du DC Fandome 2021, un événement en ligne visant à faire parler des projets en cours du côté de DC que ce soit en comics, jeux vidéo, séries ou films, Warner a dévoilé la première bande-annonce officielle de The Batman que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

Robert Pattinson joue Batman et son alter ego Bruce Wayne dans le film réalisé par Matt Reeves. Il est entouré d'un casting de grands noms : Colin Farrell (Bons baisers de Bruges, Alexandre) joue le rôle du Pingouin tandis que Zoë Kravitz (Mad Max Fury Road, Divergente) incarne Catwoman et Jeffrey Wright (Hunger Games, Westworld) sera le Commissaire Gordon. Andy Serkis (Le Seigneur des Anneaux, King Kong) sera le majordome Alfred Pennyworth, Paul Dano (Little Miss Sunshine, Swiss Army Man) l'Homme-Mystère et John Turturro (The Big Lebowski, O'Brother) prêtera ses traits au mafieux Carmine Falcone. Peter Sarsgaard (Jarhead, Boys Don't Cry) est également à l'affiche du film.

Faut-il voir d'autres films avant de découvrir The Batman ?

Robert Pattinson enfile la cape de l'Homme chauve souris et devient la nouvelle incarnation de Batman sur grand écran. Mais faut-il avoir vu d'autres films de l'univers DC ou d'autres films mettant en scène le super-héros avant de découvrir la réalisation de Matt Reeves ? Heureusement non, puisque The Batman est un nouveau film solo du justicier. Qui dit nouvelle incarnation, dit intrigue totalement indépendante des films de Tim Burton, Joel Schumacher ou encore Christopher Nolan. Le Batman de Robert Pattinson ne s'inscrit pas non plus dans le films DC avec Ben Affleck : si vous n'avez pas vus les incarnations précédentes du personnage, vous pouvez découvrir ce nouveau film sans souci.