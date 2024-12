Ce spin-off de Men In Black réunit Chris Hemsworth et Tessa Thompson à l'affiche.

Après trois films, les Men in Black ont signé leur grand retour en 2019 avec la sortie du spin-off "Men in Black : International". Au casting du film de F. Gary Gray (Straight Outta Compton), on retrouve cette fois Chris Hemsworth (Thor dans les films Marvel) et Tessa Thompson (Creed, Thor Ragnarok), chargés de débusquer une taupe au sein de l'agence britannique. Ni Will Smith, ni Tommy Lee Jones ne sont de retour pour reprendre leurs rôles, bien qu'un hommage "à l'arrière plan de certaines séquences dans le bureau de Liam Neeson" leur est rendu.

Mais pourquoi Will Smith n'est pas présent au casting de Men in black : International ? L'acteur n'a jamais caché ce qu'il pensait de ce quatrième blockbuster, confiant à Collider, en 2013, que "trois [films, NDLR], c'est assez pour [lui]". "Quelle que soit la franchise, trois ça suffit. [...] Il me semble qu'il serait temps de laisser quelqu'un d'autre faire ça." Un temps, l'idée que son fils, Jaden Smith, soit présent dans ce spin-off est évoquée, mais son père s'y serait opposé : "Il a dit non et il est allé droit au but, a-t-il expliqué à Collider. Il ne voulait pas me donner de faux espoirs. Je lui répète que j'ai quelque chose à apporter à la Men In Black Academy et que je suis prêt. Mais lui dit que je ne suis pas encore prêt". Il faut donc se faire une raison : l'aventure Men in Black est belle et bien terminée pour l'agent J.

Synopsis - Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l'univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s'attaquent à la menace la plus importante qu'ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l'organisation Men In Black.