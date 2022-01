SAN ANDREAS FILM. Le film catastrophe San Andreas imagine les conséquences possibles provoquées par la faille qui se trouve en Californie.

[Mis à jour le 23 janvier 2022 à 20h50] Le film catastrophe San Andreas s'inspire d'une véritable plaque tectonique qui longe la Californie. Cette faille géologique provoque régulièrement des séismes de magnitudes plus ou moins élevées dans cette région des Etats-Unis. Le film porté par Dwayne Johnson imagine les conséquences terribles si la magnitude estimée s'élevait à plus de 9, ce qui n'a encore jamais été le cas dans cette région.

Le film San Andreas s'inspire non seulement d'événements géologiques probables, mais aussi d'un événement réel. Le 18 avril 1906, San Francisco a été touché par un séisme dévastateur lié à cette faille. D'une magnitude de 7,8, il a provoqué des incendies meurtriers. Près de 3 000 personnes sont mortes. C'est cet événement réel qui a inspiré les scénaristes du film. Théoriquement, la faille de San Andreas pourrait entraîner de nouveaux séismes, même si, d'un point de vue historique, peu de séismes ont enregistré une magnitude aussi importante (9 et plus) que celui dépeint dans le long-métrage. Le dernier en date est le tremblement de terre du 11 mars 2011, au Japon.

Synopsis - Annoncée depuis très longtemps, la faille de San Andreas a fini par devenir béante, entraînant un monstrueux séisme en Californie. Accompagné de sa femme avec qui il est en train de divorcer, Tom, un pilote d'hélicoptère, sauveteur professionnel, entreprend un périple dangereux à travers l'état. Tous les deux tentent de retrouver et de sauver leur fille dont Tom n'a jamais été proche.

Ce film catastrophe en 3D est réalisé par Brad Peyton à qui l'on doit des films comme "Invasion" en 2012. Il est également réalisateur d'épisodes de la série TV "Republic of Doyle". Au casting, Dwayne Johnson, vu dans "Hercule" en 2014 et qui est à l'affiche, en 2015 de, "Fast & Furious 7" et Alexandra Daddario, qui a joué dans la série TV, "True Detective". La chanteuse australienne, Kylie Minogue fait également une apparition. A noter que Dwayne Johnson retrouve avec ce film, le metteur en scène de "Voyage au centre de la Terre 2. L'Île mystérieuse" dont il était la star.