Richard Linklater a réussi l'exploit de tourner "Boyhood" de 2001 à 2013, pour que le public voit grandir le héros sous ses yeux. Mais comment s'y est-il pris ?

C'est du jamais vu : Boyhood a été tourné sur 12 ans, de 2001 à 2013. Mais pas parce que Richard Linklater a rencontré des soucis lors du tournage, non. Mais parce c'était un choix artistique délibéré. Désireux de raconter le quotidien d'un enfant, de ses 6 ans à sa majorité, il a donc fait le pari assez inédit de tourner avec les mêmes acteurs durant une douzaine d'années.

Dans une longue interview à Première parue en 2014, le réalisateur se confiait sur les coulisses d'un tel projet. Au départ, il refusait que son ambition de faire un film qui prendrait 12 ans à être tourné ne soit éventée : "J'avais vraiment peur qu'un confrère vole mon idée". Plusieurs difficultés se sont présentées au cinéaste : budgétaire, principalement, puisque le producteur doit pouvoir attendre une quinzaine d'année avant d'avoir un retour sur investissement. L'emploi du temps des comédiens, et notamment d'Ethan Hawke et de Patricia Arquette qui continuaient de tourner en parallèle d'autres projets.

Le défi principal : trouver le bon acteur qui n'abandonne pas en cours de route. "J'avais besoin d'être sûr que [ses parents] me soutiendraient jusqu'au bout, explique Richard Linklater. Qu'ils ne changeraient pas d'avis en cours de route. Légalement, on n'a de toute façon pas le droit de faire signer des contrats aussi longs à des enfants acteurs." C'est Ellar Coltrane qui a été choisi, et qui a donc joué de ses 6 à ses 18 ans. Depuis, il a poursuivi sa carrière d'acteur. On l'a vu notamment dans Barry en 2016 et dans The Circle en 2017.

D'autres défis se sont présentés à Richard Linklater au fur et à mesure du tournage, comme le fait qu'il n'y avait pas de scénario précis à Boyhood, si ce n'est "les grands événements qui devaient rythmer le film". L'objectif de ce procédé : "se laisser influencer par ce qui se passait dans le monde au moment où l'on tournait." C'est pourquoi sont évoqués la guerre en Irak, l'élection de Barack Obama, ou encore d'autres événements culturels ou technologiques qui ont changé le monde.

Si l'ambition de Boyhood était folle, Richard Linklater va continuer d'expérimenter avec le cinéma : il prépare une adaptation de la comédie musicale Merrily We go along, dont l'intrigue se déroule sur 20 ans, mais est racontée à l'inverse de l'ordre chronologique. Paul Mescal, Ben Platt et Beanie Feldstein sont donc en train de tourner la fin du film, qui devrait donc voir le jour dans une vingtaine d'années !

Synopsis - Richard Linklater a conçu son film comme l'histoire d'une vie. Son tournage s'est déroulé pendant 12 ans, avec la même équipe d'acteurs. Mason, le jeune héros, donne sa vision du temps qui passe au sein de sa famille. L'enfant grandit littéralement sous les yeux du spectateur. Patricia Arquette et Ethan Hawke interprètent les parents de Mason. "Boyhood" livre des images de l'enfance, de l'adolescence, des voyages en famille, des dîners d'anniversaire, des réussites scolaires, et de tous ces moments qui ponctuent une vie et lui apportent sa richesse. La bande-son de "Boyhood" apporte une atmosphère réaliste au film, avec des groupes de renommée tels qu'Arcade Fire et Coldplay. "Boyhood" est à la fois une remontée nostalgique dans le temps et une ode à la parentalité.

Le film a reçu trois Golden Globes : Meilleur film dramatique, Meilleure actrice dans un second rôle pour Patricia Arquette, qui a également été récompensée d'un Oscar, et Meilleur réalisateur.