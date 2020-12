Zootopie ayant connu un succès phénoménal, une série sur l'univers de la ville peuplée d'animaux est en préparation pour Disney+.

[Mis à jour le 21 décembre 2020 à 20h30] Zootopie, réalisé par Byron Howard et Rich Moore, le 135ème long-métrage d'animation des studios Disney+. Le long-métrage, sorti en 2016, a été un grand succès au box-office mondial, puisqu'il est le 4ème film d'animation de l'histoire du cinéma à passer le milliard de dollars de recettes. Il a même remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2017. L'histoire se passe à Zootopia, une ville où cohabitent 64 espèces d'animaux. Judy Hopps, une jeune lapine intègre la police et doit faire ses preuves en résolvant une épineuse affaire, mais celle-ci doit faire équipe avec Nick Wilde, un renard arnaqueur très bavard. Suite au succès du film, Jennifer Lee, la directrice de la création de Disney a annoncé le 10 décembre 2020 que les personnages de Zootopie vont revenir dans une série courte sous le nom de Zootopia+ qui sera destinée à la plateforme de vidéo à la demande Disney+. Nous n'avons pas de détails sur cette nouveauté, à part sa date de diffusion qui est programmée pour 2022. Outre Zootopia+, le film Zootopie devrait également connaître deux suites et donc devenir une trilogie. En effet, l'ancien catcheur Tommy Lister, qui double le personnage de Finnick le fennec, avait déclaré en 2019 : "Je peux vous dire avec certitude que je ferai un autre Zootopie avec Disney. On va en faire trois." Cependant Disney n'a pas encore annoncé ces projets officiellement.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Zootopia est une ville en apparence idyllique où ne vivent que des animaux. De l'éléphant à la souris, toutes les espèces sont représentées et cohabitent ensemble. Judy Hopps, une jeune lapine fait son entrée dans la police mais découvre rapidement qu'il est difficile de s'imposer dans ce milieu. Bien décidée à montrer ses compétences, elle s'attaque à résoudre une enquête concernant de mystérieuses disparitions. Pour cela, elle doit faire équipe avec Nick Wilde, un renard arnaqueur à la langue bien pendue.