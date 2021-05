CENDRILLON FILM. Lily James incarne le rôle-titre dans l'adaptation de Cendrillon par Kenneth Branagh. Auparavant, le rôle avait été proposé à Emma Watson, qui a refusé.

[Mis à jour le 6 mai 2021 à 20h50] En 2015, Kenneth Branagh s'empare du personnage de Cendrillon pour proposer sa version modernisée du conte de Charles Perrault et du film d'animation Disney. L'héroïne est incarnée par l'actrice Lily James (Mamma Mia! 2, Baby Driver, Downton Abbey...). Mais à l'origine, le rôle avait été proposé à une autre comédienne britannique. Cendrillon aurait pu être incarnée par Emma Watson, révélée dans Harry Potter.

Cependant, Emma Watson a refusé d'incarner la jeune femme qui subit les maltraitances de sa belle-mère. Dans une interview à Total Film l'actrice trentenaire a expliqué qu'elle se sentait plus proche de Belle, autre héroïne Disney qu'elle a incarné plus tard, en 2017. Elle a également confié qu'elle ne se reconnaissait pas dans le personnage de Cendrillon lorsqu'elle était plus jeune : "Lorsqu'on m'a offert le rôle de Belle, ce personnage résonnait beaucoup plus en moi que celui de Cendrillon." En effet, elle trouve que la jeune femme vue dans La Belle et la Bête était davantage un "modèle" pour les jeunes filles. Une aubaine pour Lily James, qui trouve dans Cendrillon le premier grand rôle de sa carrière.

Synopsis - Connaissez-vous bien l'histoire de Cendrillon ? Ella est bien jeune quand elle perd sa mère dans des circonstances tragiques. Son père est un commerçant, toujours sur les routes. Il finit par rencontrer Lady Tremaine et l'épouser. La gentille Ella accueille chaleureusement sa belle-mère et ses filles, Anastasia et Drizella. Ce nouvel équilibre explose quand le père d'Ella disparait soudainement. La jalousie et la cruauté de sa nouvelle famille s'abattent sur la pauvre jeune fille. Elle se retrouve reléguée aux tâches domestiques, traitée comme une servante, et finit par gagner le surnom de Cendrillon, tant sa robe est toujours couverte de cendres. Mais Ella ne baisse jamais les bras et est bien décidée à honorer la mémoire de sa mère, une femme courageuse et aimante. Ni le mépris ni le désespoir ne la gagneront.