LUCY. Luc Besson avait démenti les rumeurs d'un Lucy 2 en 2017. Pour l'heure, il ne semble pas qu'il y ait un projet de suite prévu au film porté par Scarlett Johansson.

[Mis à jour le 7 mars 2021 à 20h45] En 2014, Luc Besson sort Lucy, succès au box-office français et à travers le monde : près de 5 millions de spectateurs de l'Hexagone se déplacent pour découvrir le film de science-fiction porté par Scarlett Johansson, qui cumule près de 450 millions de dollars à travers le monde. Peu de temps plus tard, une suite est évoquée par la société de production EuropaCorp, dont le scénario était écrit par le réalisateur. Toutefois, les plans ont changé depuis : le dernier film de Luc Besson, Valerian et la cité des mille planètes, ne rameute pas le public, et le cinéaste multiplie les déboires professionnels : sa société de production Europacorp est au bord de la faillite, son école de cinéma est également menacée de fermeture.

La dernière fois que le réalisateur a évoqué une suite de Lucy, c'était en réaction à un article de Variety publié en 2017 mentionnant le scénario du film. Le cinéaste français a répliqué sur son compte Instagram, qui a depuis été supprimé : "Non, je ne prépare pas Lucy 2. Ni hier, ni demain." Depuis, Luc Besson a sorti Anna, son dernier film en 2019, mais comme pour son précédent film, le succès n'est pas au rendez-vous. Il est également au cœur d'une affaire de viol suite aux accusations de Sand Van Roy en 2018. La plainte a été classée sans suite une première fois, mais l'enquête a été rouverte en 2019. Luc Besson est placé sous le statut de témoin assisté le 25 janvier 2021. Lucy 2 semble donc loin d'être dans les préoccupations du réalisateur pour le moment.

Synopsis - L'action de "Lucy" se situe dans un monde contrôlé par des mafieux, de gangs, de toxicomanes et de flics véreux. Lucy est une jeune femme qui vit à Taipei, à Taïwan. Pour survivre, elle n'a pas d'autre choix que de servir de mule pour des trafiquants de drogue. Mais lors d'un de ses voyages, la drogue qu'elle transporte s'échappe de son emballage et se répand dans son organisme. Lucy devient une super-héroïne avec des pouvoirs infinis. Elle absorbe toutes les connaissances instantanément et ne ressent plus la douleur.