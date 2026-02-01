Le film de science-fiction de Luc Besson part d'un postulat selon lequel l'être humain n'utiliserait que 10% de ses capacités cérébrales. Mais est-ce fondé sur une réalité scientifique ?

En 2014, Luc Besson sortait le film d'action Lucy dans lequel Scarlett Johansson incarne une femme qui développe tout son potentiel cérébral (et donc des super-pouvoirs). Le long-métrage s'appuie sur un postulat selon lequel l'humain n'exploiterait que 10% de ses capacités cérébrales, et que l'héroïne du long-métrage réussit à dépasser largement ce palier. Si l'idée est largement répandue, cela n'est absolument pas une réalité scientifique.

Il s'agit en réalité d'un mythe, dont on ne connaît pas véritablement les origines : cette idée pourrait remonter à l'époque victorienne, mais est aussi parfois attribuée à des propos prêtés à Albert Einstein ou à des confusions journalistiques. Quoi qu'il en soit, l'idée que l'être humain n'utiliserait que 10% de son potentiel cérébral a été largement réfuté par la communauté scientifique, et notamment par le neurologue Barry Beyerstein. Pour simplifier, le site du Museum d'Histoire Naturelle précise qu'il s'agit "d'une idée reçue qui repose sur une trop grande simplification du fonctionnement du cerveau. Tout le monde utilise bien la totalité de son cerveau pour marcher, parler, penser… Le cerveau consomme même 20 % de l'énergie produite par le corps d'un adulte."

Si le cerveau exploite bien toutes ses zones, celles-ci ne seraient en revanche pas activées en même temps et leur utilisation varie en fonction de nos activités. Si le pourcentage précis de l'utilisation du potentiel cérébrale pour chacune de nos utilisations n'est pas connu, la science a bien assuré que nous sommes bien capables d'en utiliser plus de 10%, en se basant sur ce qu'il se passe en cas de lésion cérébrale : qu'importe où se situe la liaison, cela a un impact, ce qui prouve que l'intégralité de notre cerveau nous sert bien à tout moment.

Lucy se base donc sur une légende qui n'a rien de scientifique, mais qui est largement répandue dans la fiction et la culture populaire (elle a déjà été exploitée dans Limitless ou Phénomène par exemple). On n'en tiendra donc pas rigueur à Luc Besson.

Synopsis - L'action de "Lucy" se situe dans un monde contrôlé par des mafieux, de gangs, de toxicomanes et de flics véreux. Lucy est une jeune femme qui vit à Taipei, à Taïwan. Pour survivre, elle n'a pas d'autre choix que de servir de mule pour des trafiquants de drogue. Mais lors d'un de ses voyages, la drogue qu'elle transporte s'échappe de son emballage et se répand dans son organisme. Lucy devient une super-héroïne avec des pouvoirs infinis. Elle absorbe toutes les connaissances instantanément et ne ressent plus la douleur.