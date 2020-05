Porté par Eddie Redmayne, Une merveilleuse histoire du temps s'inspire de la vie du physicien Stephen Hawking. Avant de mourir, qu'avait-il pensé du film ?

[Mis à jour le 27 mai 2020 à 20h50] Rares sont les biopics qui se consacrent à une personnalité encore vivante au moment de la sortie du film. C'est le cas d'Une merveilleuse histoire du temps, sortie en 2014, quatre ans avant la mort de Stephen Hawking. Ce long-métrage revient sur l'histoire de l'astrophysicien britannique, surdoué mais souffrant d'une maladie neurodégénérative. Il sera épaulé toute sa vie par sa première épouse, Jane Wilde. A la sortie du film, Stephen Hawking a pu découvrir sa vie transposée sur grand écran. Mais qu'en a-t-il pensé ?Stephen Hawking a toujours parlé en termes élogieux d'Une merveilleuse histoire du temps. Suite à l'avant-première à Londres, l'astrophysicien a publié ce message sur les réseaux sociaux : "C'est peut-être l'expérience que j'ai vécue qui se rapproche le plus du voyage dans le temps [...] J'ai aimé voir ce film avec ma famille et mes amis, et j'espère que le public du monde entier appréciera ce moment tout autant". Dans un autre post sur son compte Facebook, Stephen Hawking a même expliqué que le film lui a donné "l'opportunité de réfléchir à [sa]vie".

Stephen Hawking a surtout loué la performance d'acteur d'Eddie Redmayne, qui l'incarne dans Une merveilleuse histoire du temps : "Parfois, je pensais que c'était moi à l'écran", écrivait-il en novembre 2014. Grâce ce rôle, l'acteur britannique a reçu de nombreux prix, dont l'Oscar du Meilleur acteur, et son équivalent aux Golden Globes. A chaque fois, Stephen Hawking l'a félicité sur les réseaux sociaux. Il avait notamment écrit après le sacre du comédien aux Oscars : "Bien joué Eddie. Je suis très fier de toi. -SH". Suite aux Golden Globes, l'astrophysicien avait eu ces mots pour le comédien : "Il me ressemblait, jouait comme s'il était moi, et il avait mon sens de l'humour."Stephen Hawking est mort le 14 mars 2018, à Cambridge. Il avait 76 ans.

En savoir plus

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Stephen Hawking a toujours été reconnu pour son intelligence exceptionnelle, même tout jeune. Après avoir obtenu une bourse pour étudier à l'Université d'Oxford, son avenir semble tout tracé. Stephen Hawking sera un brillant astrophysicien. Il poursuit son parcours universitaire à Cambridge où il fait la connaissance de Jane Wilde. Les deux jeunes gens tombent éperdument amoureux l'un de l'autre et se fiancent très vite. Très vite, une maladie neurodégénérative est diagnostiquée chez Stephen : la dystrophie neuromusculaire.