SAMBA - Réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, Samba est une adaptation d'un roman de Delphine Coulin, lui même inspiré de l'expérience de l'auteur dans une association d'aide aux migrants et réfugiés.

[Mis à jour le 11 octobre 2020 à 20h50] Sorti en 2014, "Samba" est le cinquième long-métrage d'Eric Toledano et Olivier Nakache. Pour cette nouvelle réalisation après Intouchables, le duo de cinéastes s'intéresse à l'aide aux réfugiés et aux migrants en France, mais surtout à la difficulté qu'a la société à leur laisser une chance d'intégration. Ce scénario, beaucoup plus social que celui de leur précédent film, a des fondations ancrées dans la réalité contemporaine : Samba est l'adaptation du roman "Samba pour la France", écrit par Delphine Coulin. L'auteure s'est inspirée de sa propre expérience au sein d'une association d'assistance aux migrants, aux demandeurs d'asile et aux réfugiés, la Cimade. Elle y travaillait dès 2007, et a pu être témoin de la violence que ces personnes peuvent vivre au quotidien et dans l'indifférence la plus totale.

Il n'était pas tout de suite question que Samba pour la France soit adapté au cinéma. C'est au cours d'un festival que Delphine Coulin rencontre Eric Toledano et Olivier Nakache. Au gré de leur discussion, les deux réalisateurs s'intéressent à son ouvrage et décident de l'adapter sur grand écran. Si le roman est plus dramatique, les réalisateurs ont tenu à rajouter des touches comiques à leur film, afin de le rendre plus léger et accessible que l'ouvrage original.

Synopsis - Après "Intouchables", le duo Olivier Nakache / Eric Tolenado réunit de nouveau une équipe gagnante autour d'Omar Sy. A ses côtés, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim et Izia Higelin pour l'accompagner dans ses aventures. Omar Sy interprète avec humour et tendresse le rôle d'un sans-abri. Samba Cissé a immigré du Sénégal il y a maintenant dix ans, mais sans papiers, il lui est impossible de trouver un emploi stable. De son côté, Alice, une cadre dynamique est à deux doigts de l'explosion. Pour trouver un sens à sa vie, elle décide de donner de son temps aux autres dans une association caritative. C'est là qu'elle fait la rencontre de Samba. Tout les oppose et pourtant ces deux-là étaient faits pour apporter à l'autre ce qui lui manquait. Quand le destin s'en mêle, personne ne peut lutter.