LA REINE DES NEIGES 1 - Dessin animé devenu culte pour des milliers d'enfants, La Reine des Neiges aurait pu être très différent du film d'animation que l'on a découvert en 2013.

[Mis à jour le 22 octobre 2020 à 20h50] Les aventures d'Anna et Elsa ont fait rêver des milliers d'enfants à travers le monde depuis 2013. Pourtant, le scénario et l'intrigue de La Reine des Neiges auraient pu être très différents de ce qu'on connaît. En 2017, le producteur Peter del Vecho s'est confié dans les colonnes d'Entertainment Weekly sur les réflexions qui ont été menées lors de la création de ce film d'animation : à l'origine, Elsa devait être la méchante de l'histoire, et n'avoir aucun lien de parenté avec Anna. "Nous avions une femme maléfique et une héroïne innocente et, à la fin, il y avait une bataille énorme contre des monstres de neige créés par Elsa qui composaient son armée."

La Reine des Neiges devait donc être plus sombre et proche du conte que la version qui est finalement sortie il y a sept ans. Le film devait s'ouvrir sur une prophétie disant qu'un être au coeur glacé détruirait le royaume d'Arendelle. Elsa, abandonnée à l'autel par son fiancé le jour de son mariage, s'était promis de ne jamais aimer quiconque. Alors qu'on pense que la prophétie la désigne, le spectateur découvrait que c'était Hans le véritable méchant. D'après Entertainment Weekly, la fin devait donc être bien différente : Elsa attaquait l'héroïne, tandis que Kristoff protégeait Anna dans un acte aussi héroïque que celui d'Han Solo dans Star Wars.

Pourquoi le scénario de La Reine des Neiges a été modifié ?

Au cours de ce premier final de La Reine des Neiges, Elsa découvrait qu'elle était en réalité capable d'aimer de nouveau. "Mais on trouvait cette fin déjà vue, précise Peter del Vecho au média américain. [...] En transformant la relation entre les deux protagonistes, on pouvait développer l'idée qu'Elsa avait peur de ses pouvoirs et s'attacher à son personnage". Le réalisateur Chris Buck a également soulevé un souci majeur à cette intrigue originale : "Il nous a demandé : 'Pourquoi faut-il encore que la malédiction soit levée grâce à un baiser ? Pourquoi c'est encore l'homme qui sauve la femme en détresse ? On ne pourrait pas faire quelque-chose de différent ?'" C'est au cours de ces réflexions que l'intrigue globale de La Reine des Neiges, puis sa fin, a été modifiée pour donner celle que l'on connaît dans La Reine des Neiges.

Synopsis - Elsa, la future reine du royaume d'Arendelle, et sa soeur cadette, Anna s'entendent à merveille jusqu'à ce que la première découvre que ses dangereux pouvoirs magiques : elle transforme tout ce qu'elle touche en glace. Sur les conseils de son père, elle vit cloîtrée dans le château afin de ne nuire à personne. Anna, qui n'est pas mise au secret vit alors dans une solitude forcée, jusqu'au jour où elle rencontre un certain Prince Charmant. En compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven, Anna se lance à la recherche de sa sur. En chemin, elle croise de drôles de créatures et surtout Olaf, un bonhomme de neige facétieux...