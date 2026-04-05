Sorti en 2014, La Famille Bélier a ému les spectateurs en suivant la vie d'une famille sourde, dont la fille entendante veut faire de la musique. Une suite est en préparation.

La famille Bélier avait charmé la France en 2014. La comédie d'Eric Lartigau, sur une adolescente entendante dans une famille de sourds qui se découvre un don pour le chant, avait réalisé 7,4 millions d'entrées à sa sortie, ce qui en faisait l'un des grands succès de l'année. Le film avait néanmoins fait polémique au sein de la communauté sourde, en raison de maladresses de langue des signes. Il lui avait également été reproché de ne pas avoir engagé d'acteurs sourds, à l'exception de Luca Gelberg et Bruno Gomila. Mais le long-métrage reste très apprécié des spectateurs. Son remake américain, Coda, avait même décroché l'Oscar du meilleur film en 2022.

Plus de dix ans après sa sortie, La famille Bélier sera bientôt de retour au cinéma. Une suite est développée par Jerico Films & TV, a-t-on appris en novembre 2025. "A force d'en discuter avec Victoria Bedos, sa scénariste, nous avons trouvé, je crois, une très bonne idée", confiait Eric Jehelmann dans une interview au Film Français. Avec un tel film culte, générationnel, on ne peut pas décevoir. Et nous sommes condamnés à veiller à ce que ce projet ne soit pas une simple suite. Il faut donc un très bon script pour pouvoir convaincre toute cette famille de revenir."

Le casting sera-t-il de retour ? Interrogée à ce sujet par le média luxembourgeois L'essentiel au même moment, Louane a confirmé avoir été approchée pour reprendre son rôle de Paula. "J'attends de lire, d'avoir des discussions avec toute l'équipe", déclarait-elle alors à nos confrères. "Mais j'ai hâte, je suis très impatiente." Pour l'heure, La famille Bélier 2 reste donc à l'état de projet. Mais tous les espoirs sont permis.

Synopsis - Dans une famille de sourds, Paula, une adolescente de 16 ans, évolue au rythme des conversations par signes. Elle fait depuis toujours le lien entre les siens et le monde extérieur. Mais Paula a une voix, et même une voix exceptionnelle. Elle pourrait d'ailleurs devenir une grande chanteuse... au prix du sacrifice de ses responsabilités familiales.