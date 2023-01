Le film "La French", réalisé par Cédric Jimenez avec Jean Dujardin et Gilles Lellouche, revient sur le combat mené par le juge Pierre Michel pour faire tomber la "French Connection" dans les années 1970.

[Mis à jour le 16 janvier 2023 à 20h55] France 3 diffuse La French de Cédric Jimenez ce lundi 16 janvier 2023 à 21h10. Ce long-métrage porté par Jean Dujardin et Gilles Lellouche retrace l'histoire vraie du combat mené par le juge Pierre Michel pour mettre un terme aux trafics de La French Connection dirigée par Gaëtan Zampa. En 1975, le magistrat a été envoyé à Marseille pour mettre un termes aux crimes (proxénétisme, racket, braquages, trafic de drogues,...etc) de celui qui était plus connu sous les pseudonymes de "Tany Zampa" et Don Gaetano.

La venue du juge Michel a donné lieu à de nombreuses interpellations au coeur de la cité phocéennes. Mais le magistrat est assassiné le 21 octobre 1981, en pleine rue. Après quatre ans d'enquête, le tueur est retrouvé : il s'agit de François Checchi sur une moto conduite par Charles Altiéri, et le meurtre a été commandité par François Girard et Homère Filippi, tous deux associés à la French Connection. Notons que François Checchi et Charles Altiéri sont sortis de détention en 2014, le premier sous le régime de semi-liberté, le second en liberté conditionnelle sous bracelet électronique. De son côté, Gaëtan Zampa est incarcéré en 1983 pour infractions fiscales. Il décède le 16 aout 1984 après une tentative de suicide mystérieuse.

Synopsis - Années 1970. La French Connection règne en maître sur les trafics marseillais. Pierre Michel est muté pour mettre fin aux activités de l'organisation mafieuse et à celles de Gaëtan Zampa, son parrain. Malgré sa jeunesse dans le métier, Pierre Michel va s'adapter aux méthodes de la French pour les faire tomber. Un nouveau film sur la French Connection, le plus grand réseau de trafics en tous genres des années 1970. Des criminels organisés et prêts à tout pour faire fructifier leur business de drogue, de prostitution ou de jeu. Un juge charismatique et déterminé à rétablir l'ordre à Marseille. Une confrontation entre deux grandes figures mythiques du crime et de la justice, qui aboutira à la mort de l'un et à l'emprisonnement de l'autre, et à la fin d'une époque.