Jurassic World, suite de Jurassic Park par Colin Trevorrow, donnait un petit rôle à Omar Sy. Alors en pleine conquête des Etats-Unis, l'acteur était terrifié à l'idée d'être coupé du montage final.

[Mis à jour le 29 mai 2022 à 20h30] Après le succès international d'Intouchables en 2011, Omar Sy se voit ouvrir les portes de Hollywood. Pour autant, l'expérience n'est pas toujours très heureuse comme il a pu le vivre sur le plateau de X-Men Days of Future Past (2014). En effet, son rôle de Bishop avait été considérablement réduit entre le tournage et le montage final. Aussi, lorsque Colin Trevorrow lui propose un rôle dans son futur Jurassic World, Omar Sy accepte mais ne cache pas son inquiétude comme il l'a expliqué à 20 Minutes en 2015. "Suite à mon expérience sur X-Men Days of Future Past où mon rôle avait été pas mal charcuté, j'avais peur qu'il m'arrive la même chose sur ce film, mais le réalisateur Colin Trevorrow m'avait donné sa parole et il l'a tenue : il a tout gardé." Dans le long-métrage, qui donne suite à la saga Jurassic Park, Omar Sy campe le rôle de Barry, un dresseur de vélociraptor collègue et ami du personnage principal joué par Chris Pratt.

Colin Trevorrow avait envie de travailler avec Omar Sy non seulement pour le succès d'Intouchables mais aussi parce qu'il connaissait son travail précédent ce film à succès. "Colin est sans doute le seul Américain à savoir que j'ai eu une carrière avant de faire Intouchables" expliquait le comédien, amusé. Plus tard, Omar Sy continuera sa carrière aux Etats-Unis avec Inferno de Ron Howard, l'adaptation d'un roman de Dan Brown. Si sa carrière en langue anglaise ne s'est pas poursuivi, il est depuis devenu une des véritables stars de Netflix avec le succès de la série Lupin puis Loin du périph. Si Omar Sy n'a pas joué dans Jurassic World 2, il est tout de même au casting de sa suite, Jurassic World 3, à nouveau réalisée par Colin Trevorrow.

Synopsis - 22 ans après les terribles événements du premier film Jurassic Park, Isla Nublar accueille à nouveau un parc d'attraction peuplé de dinosaures clonés. Cette fois appelé Jurassic World, le parc est en quête d'un regain d'intérêt de la part du public et met au point un programme génétique lui permettant de créer des dinosaures mutants. C'est ainsi que naît l'Indominus Rex, croisement entre un tyrannosaure et plusieurs espèces dont le velociraptor. Persuadées que le parc est tout à fait capable de gérer une quelconque menace, les équipes vont devoir faire face à l'inévitable...

Suite très attendue, Jurassic World assoit sa domination au box-office dès sa sortie en juin 2015. En France, le film de Colin Trevorrow attire pas moins de 5,2 millions d'entrées en trois mois. Aux Etats-Unis et au Canada, le film rapporte 652 millions de dollars. Au total, dans le monde, Jurassic World génère 1.671.713.208 dollars et dépasse Avengers (2012) ainsi que Fast & Furious 7.