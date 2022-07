AVENGERS L'ERE D'ULTRON. Le second épisode des Avengers introduit l'antagoniste Ultron. Mais quel acteur se cache derrière ce robot à l'intelligence artificielle ?

[Mis à jour le 31 juillet 2022 à 20h45] Avengers : l'ère d'Ultron est sorti le 22 avril 2015. Il s'agit du second film mettant en scène l'équipe de super-héros Marvel. Après avoir affronté Loki, ils doivent désormais déjouer les plans d'Ultron, un robot à l'intelligence artificielle qui menace de détruire l'humanité. Difficile de reconnaître au premier coup d'œil l'acteur qui incarne, en motion capture, le grand méchant de cet épisode. Dans Avengers : l'ère d'Ultron, c'est James Spader qui prête ses traits au redoutable robot.

Les fans de séries américaines s'en souviennent aisément : il joue Alan Shore dans The Practice : Donell et Associés et 2003, rôle qu'il reprend l'année suivante dans Boston Justice. Il est également le patron de Dunder Mifflin Robert California dans The Office. Depuis 2013, c'est dans le rôle principal de Blacklist, Raymond "Red" Reddington, qu'il officie. James Spader a également plusieurs rôles de cinéma à son actif, puisqu'on a pu l'apercevoir dans Wall Street d'Oliver Stone en 1987, Sexe, mensonges et vidéo de Steven Soderbergh en 1989, Stargate de Roland Emmerich en 1994 ou encore Crash de David Cronenberg en 1996. Avengers : l'ère d'Ultron est le dernier film dans lequel il a joué.

Synopsis - Les super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow et Hawkeye doivent à nouveau unir leurs forces afin d'empêcher le terrible Ultron d'éradiquer l'espèce humaine. Une course contre la montre s'engage alors, tandis que Tony Stark ambitionne toujours de relancer un programme de maintien de la paix, et des alliances inattendues vont bientôt se mettre en oeuvre. Dans cette suite des aventures des "Avengers", Robert Downey Jr., Chris Evans, Jeremy Renner, Chris Hemsworth et Scarlett Johansson sont rejoints par James Spader dans le rôle d'Ultron, et deux autres méchants de taille font leur apparition : Wanda Maximoff et Vision.