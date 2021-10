CINQUANTE NUANCES DE GREY. L'adaptation du best-seller a fait beaucoup jaser en raison de plusieurs scènes de sexe qui ont fait sa réputation. Mais comment s'est déroulé le tournage pour Dakota Johnson et Jamie Dornan ?

[Mis à jour le 10 octobre 2021 à 20h43] Cinquante nuances de Grey a été un phénomène aussi inattendu qu'instantané. Depuis la sortie du premier film en 2015, on continue encore de parler de la saga érotique de EL James, et de ses adaptations cinématographiques. Les 15 minutes de scène de sexe y sont pour beaucoup : pour rappel, le film est interdit au moins de 12 ans. Plutôt explicite, le long-métrage n'est cependant pas aussi cru que les moments. Cela a toutefois été un travail particulier pour les deux acteurs du film, Jamie Dornan et Dakota Johnson.

Les scènes de sexe de 50 nuances de Grey ont été filmées à la toute fin du tournage, afin que les acteurs puissent tourner le reste du film avec légèreté sans se préoccuper de ces séquences particulières. Dakota Johnson l'a toutefois confiée à plusieurs reprises, le tournage de ces scènes érotiques était éprouvant pour l'actrice... "Il y a des moments où je me suis sentie extrêmement vulnérable, explique-t-elle dans une interview à Gala en 2015. Je tiens à préciser que nous avons beaucoup discuté avec la réalisatrice du contenu de certaines scènes avant le début du tournage. Je voulais savoir exactement ce qui allait se passer durant ces séquences, sous quels angles nous allions être filmés, quelles sont les personnes qui seraient présentes sur le plateau…"

Cependant, les acteurs n'étaient pas totalement nus devant les caméras : Jamie Dornan portait une protection qui cachait son pénis, tandis que Dakota Johnson portait ce que l'on appelle un "patch" dans l'industrie cinématographique. La comédienne avait également une doublure fesse pour les scènes où on la voit de dos dans le plus simple appareil. Les acteurs de 50 nuances de Grey ont toutefois pris à cœur de tourner les scènes de sexe avec la même rigueur que les autres scènes du film. Jamie Dornan a ainsi expliqué avoir fait des recherches sur les pratiques sado-masochistes, allant jusqu'à visiter un "donjon BDSM" au Canada. Des recherches particulières qui ont assurément nourri l'interprétation qu'il propose de Christian Grey !

Synopsis - Quand Anastasia Steele (Dakota Johnson), une étudiante en littérature, va interviewer le richissime et mystérieux Christian Grey (Jamie Dornan) pour rendre service à sa colocataire Kate Cavanagh, elle ne se doute pas qu'elle va rencontrer un homme beau, brillant et surtout intimidant. L'innocente et naïve Ana est surprise de découvrir qu'elle a envie de lui, malgré la réserve de l'homme et une énigmatique mise en garde de ne pas l'approcher. Elle ne pense qu'à se rapprocher de lui. Christian Grey n'arrive pas à résister à la beauté et à l'esprit farouche d'Ana et doit admettre qu'il la désire, mais selon des règles précises. Ana hésite quand elle découvre les goûts singuliers de Christian. En dépit de sa grande réussite professionnelle, d'un entourage aimant, de son immense fortune, Christian Grey est un homme torturé, obsédé par le contrôle.