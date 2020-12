Ce dimanche 6 décembre 2020, TF1 rediffuse Supercondriaque, le quatrième film de Dany Boon en tant que scénariste et réalisateur. Son salaire de plusieurs millions d'euros avait beaucoup fait parler.

[Mis à jour le dimanche 6 décembre 2020 à 20h55] Sortie en 2014, la comédie franco-belge de Dany Boon Supercondriaque est rediffusée ce soir à 21h05 sur TF1. Pour ce film, Dany Boon a eu plusieurs casquettes : scénariste, réalisateur et acteur. Il partage l'affiche avec, entre autres, Alice Pol et Kad Merad où il interprète un célibataire de 40 ans, grand hypocondriaque, qui s'est accaparé son médecin. Le docteur voulant s'en débarrasser ne voit qu'une solution, lui trouver la femme de sa vie. A l'époque, le salaire de Dany Boon avait fait polémique. En effet, selon les informations de Pure Médias, le producteur Vincent Maraval aurait annoncé dans une tribune fin 2012, que le salaire de Dany Boon pour son film Supercondriaque, serait proche des 10 millions d'euros.

Dany Boon s'est offusqué de ces chiffres "faux" dans les colonnes du Journal du Dimanche en janvier 2013, révélant qu'il toucherait 2 millions d'euros pour Supercondriaque : "Les propos de Vincent Maraval m'attristent beaucoup. D'autant que les chiffres qu'il a donnés sont complètement faux." Le Journal du Dimanche a ainsi rectifié en précisant que Dany Boon aurait en fait touché 6 millions d'euros. Ce chiffre prend en compte le salaire de 2 millions d'euros, que Dany Boon assure avoir eu en tant que réalisateur et celui de scénariste, d'une somme de 4 millions d'euros. Cependant, les informations concernant son cachet pour son jeu d'acteur dans le film n'ont pas été divulguées. Son salaire total pourrait être alors en réalité supérieur aux 6 millions d'euros évoqués.

Ce "cachet record" pour Supercondriaque ainsi que le salaire de 3,5 millions d'euros qu'il a touché pour le film "Eyjafjallajökull" permettent à Dany Boon d'être l'acteur français le mieux payé de l'année 2013. D'ailleurs, il avait déjà la première place du classement l'année précédente, avec un salaire de 3,6 millions d'euros pour deux films. En effet, il a reçu 3 millions d'euros pour le film Un plan parfait, qui représentait alors 15% du budget du film. Dany Boon avoue également avoir reçu 600 000 euros pour son rôle de Tetedepiaf dans Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté (et non pas 1 million comme l'avait avancé Vincent Maraval).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Romain Faubert est un vieux garçon dont l'unique occupation est son hypocondrie. Il passe sa vie chez son médecin qui a eu la faiblesse de s'intéresser à lui. Mais maintenant celui-ci est envahi par le malade imaginaire et compte bien s'en débarrasser. La solution : lui trouver une femme par tous les moyens.