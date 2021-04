ANT MAN. Paul Rudd incarne Scott Lang, alias Ant-Man, dans le film Marvel sorti en 2015. L'acteur est connu pour avoir auparavant joué dans plusieurs comédies comme Friends et 40 ans : Mode d'emploi.

[Mis à jour le 11 avril 2020 à 20h45] En 2013, les studios Marvel cherchent le comédien qui incarnera leur prochain super-héros au cinéma, Ant-Man. Et c'est finalement un acteur de comédie et du cinéma indépendant américain, Paul Rudd, qui est choisi pour incarner Scott Lang dans le blockbuster sorti en 2015. Âgé de 52 ans, Paul Rudd est un visage familier des adeptes de comédies américaines. Il se fait connaître pour le rôle de Mike Hannigan dans la série Friends, avant de faire ses armes dans le cinéma de Judd Apatow : on a notamment pu le voir dans I love you man, 40 ans : mode d'emploi ou 40 ans, toujours puceau.

En parallèle, Paul Rudd joue dans des comédies romantiques relativement confidentielles, comme En cloque, mode d'emploi, Le fantôme de mon ex-fiancée, Peace, Love et plus si affinités ou Comment savoir. C'est à partir des années 2010 que l'interprète d'Ant-Man commence à se diversifier, flirtant avec le genre dramatique dans Prince of Texas, Admission ou encore The Fundamentals of Caring. L'acteur américain joue depuis 2013 le rôle de Scott Lang dans les productions Marvel, se lançant dès lors dans le genre du film d'action : on peut voir le personnage de l'homme-fourmi dans Captain America : Civil War, Ant-Man et la Guêpe et Avengers : Endgame. Il sera également au casting de Ant-Man and the Wasp : Quantumania, dont la sortie est pour le moment annoncée pour 2022.

Synopsis - Scott Lang, un escroc sans envergure, vient de sortir de prison et tente de renouer avec sa fille. Il rencontre alors le docteur Hank Pym, un biochimiste de renom. Son destin va alors être bouleversé. Il va devenir "Ant-Man" et être doté d'un pouvoir, celui de rétrécir jusqu'à prendre la taille d'une fourmi tout en décuplant sa force.

Le film est réalisé par Peyton Reed, metteur en scène en 2014 de "Le Cinquième Beatles" et réalisateur d'épisodes de la série TV "New Girl". Paul Rudd, bien connu pour avoir joué dans les films de Judd Apatow dont "40 ans : Mode d'emploi", Michael Douglas et Evangeline Lilly, révélée dans "Lost" se partagent l'affiche. Au départ, c'est le réalisateur Edgar Wright ("Shaun of the Dead") qui devait mettre en scène ce film dont il est également l'un des scénaristes.