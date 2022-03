BATMAN V SUPERMAN - En diffusion ce dimanche sur TF1, Batman v Superman : l'aube de la Justice se voulait comme le point de départ d'un vaste univers partagé d'adaptations des comics de super-héros DC.

[Mis à jour le 6 mars 2022 à 21h] Sorti en salles en 2016, Batman v Superman met en scène le choc entre le Superman de Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher) et le Chevalier Noir, campé pour l'occasion par Ben Affleck, une nouveauté à l'époque puisque c'est Christian Bale qui avait été choisi par Christopher Nolan pour la précédente trilogie. Crossover très attendu, le film de Zack Snyder devait également propulsé les adaptations filmées des super-héros DC Comics dans la grande ère des univers partagés à la Avengers chez Marvel. Sous-titré sobrement "l'Aube de la Justice", Batman v Superman est donc suivi de Justice League, film tourné par Zack Snyder dont une première version cinéma a été terminée et remontée par Joss Whedon puis une seconde dite "Snyder Cut" a ensuite été diffusée sur HBO Max et en VOD pour le bonheur des fans. Assez mal reçu aussi bien par la critique que dans les recettes publiques, Justice League a déçu les attentes du studio qui n'a donc pas poursuivi ses efforts.

Depuis, Ben Affleck n'incarne plus Batman et a été remplacé par Robert Pattinson qui signe en mars 2022 une nouvelle incarnation avec The Batman de Matt Reeves. De même, Henry Cavill a raccroché la cape de Superman et se consacre à d'autres projets dont la série Netflix à succès The Witcher. L'acteur britannique évoque cependant régulièrement son envie de jouer à nouveau Clark Kent alias Superman mais, pour l'heure, ses appels sont restés lettre morte. Le Joker campé par Jared Leto et vu dans Suicide Squad de David Ayer a lui aussi été abandonné au profit d'une nouvelle incarnation, cette fois par Joaquin Phoenix dans Joker, film de Todd Phillips salué par la critique.

Synopsis - Considérant l'arrivée d'un surhomme comme une potentielle menace à l'ordre de la société, Batman décide d'affronter Superman afin d'éviter que celui-ci abuse de ses immenses pouvoirs. Mais pendant que les deux héros se livrent à une confrontation dantesque, une menace cataclysmique orchestrée par Lex Luthor pèse sur le monde...