FAST AND FURIOUS 7. L'acteur Paul Walker, qui incarne Brian O'Conner dans les Fast and Furious, est tragiquement décédé en 2013 dans un accident de la route. Mais qui l'incarne dans le septième film de la saga ?

[Mis à jour le 18 juillet 2021 à 20h45] En 2013, l'équipe de Fast and Furious a vécu une terrible perte. Paul Walker, qui incarnait Brian O'Conner depuis le début de la saga, est décédé tragiquement dans un accident de la route. Il était âgé de seulement 40 ans. Ce décès de leur partenaire de jeu a été très douloureux à vivre pour les acteurs de la franchise, comme Vin Diesel et Michelle Rodriguez qui continuent de lui rendre régulièrement hommage. Si l'accident est survenu en dehors des plateaux de tournage, celui-ci a directement impacté les prises de vue de Fast and Furious 7.

Le dernier volet de la franchise Fast and Furious était en effet en train d'être tourné lorsque Paul Walker a perdu la vie. Il avait déjà tourné quelques scènes, mais pas toutes celles où son personnage devait apparaître. C'est donc sans lui que le tournage a dû se poursuivre, même s'il avait participé à l'essentiel des scènes déjà tournées au moment de son décès. Le scénario de Fast and Furious 7 a été modifié pour tenir compte de la tragédie et faire disparaître les personnages de Brian et Mia. Pour terminer les dernières scènes que devait tourner Paul Walker, ses deux frères, Cody et Caleb, ont servi de doublures.

Synopsis - Dominic Toretto (Vin Diesel) a une vieille connaissance aux trousses, Deckard Shaw (Jason Statham). Le criminel est prêt à tout pour venger la mort supposée de son frère (incarné dans l'épisode précédent par Luke Evans). Courses à grande vitesse, voitures étincelantes et crissements de frein sont de nouveau au programme !