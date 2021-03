Réalisé par Christopher Nolan, Interstellar peut laisser perplexe à la fin du visionnage. Plusieurs interprétations sont possibles à la fin du film, et nous vous en proposons quelques unes.

[Mis à jour le 4 mars 2021 à 20h50] Interstellar plonge le spectateurs au cœur de nouveaux horizons cosmiques. Christopher Nolan (Inception, Tenet ...) s'est appuyé sur plusieurs théories scientifiques de physiciens réputées, comme celles d'Albert Einstein et Kip Thorne sur la mécanique quantique et la relativité, pour construire son scénario complexe avec l'exploration spatiale et le voyage dans le temps en toile de fond. Après 2h49 de visionnage et de concepts parfois méconnus du grand public, Interstellar peut laisser de nombreuses interrogations au public. Nous vous proposons dans la suite de cet article de découvrir des explications et théories sur la fin de ce film de science-fiction. Attention, cet article contient des spoilers sur la fin d'Interstellar. Si vous ne l'avez pas vu et souhaitez garder la surprise, nous vous conseillons de ne pas lire ce qui suit.

A la fin d'Interstellar, Cooper, le héros interprété par Matthew McConaughey, tombe au cœur d'un trou noir suspendu dans une dimension hors du temps et de l'espace, qui prend alors l'apparence de la bibliothèque présente dans la chambre d'enfant de sa fille, Murph, à des années-lumières de différence. Il tente alors d'entrer en communication avec elle : souvenez-vous, au début du film, Murph, âgée de 10 ans, partage ses inquiétudes avec son père, persuadée qu'un "fantôme" essaie de communiquer avec elle. On découvre alors à la fin de ce film que ce "fantôme" n'est autre que son père dans le futur, et que la bibliothèque de l'enfant est une passerelle. En voyant les livres et les traces sur le sol, Murph tente de déchiffrer les signaux reçues. En se souvenant de ces événements, dans le futur, Murph adulte découvre que ce sont en réalité des coordonnées transmises qui lui permettent de trouver la solution pour quitter la Terre.

Cooper est-il mort ?

La fin d'Interstellar peut s'interpréter de différentes façons et de nombreux fans et critiques se sont essayés à l'exercice. Pour certains, en tombant dans le trou noir, Cooper se sacrifie et se laisse mourir dans le trou de ver. Dans les dernières minutes du film, Cooper se réveille dans le lit d'hôpital d'une colonie spatiale et retrouve sa fille, plus âgée que lui. Pour certains, c'est une manière de signifier que Cooper est mort et se retrouve dans l'au-delà, quand pour d'autres c'est une manière de signifier que le protagoniste a été victime d'une expérience de mort imminente, et revient finalement à la vie après une mort clinique. Plusieurs indices viennent appuyer cette théorie, comme le poème de Dylan Thomas répété à plusieurs reprises au cours du film par le vieux physicien, le monologue de Mann (Matt Damon) sur la mort, ou encore la phrase prononcée par sa femme avant de mourir : "Un parent est le fantôme de l'avenir de ses enfants".

Durant Interstellar, il est également fait mention à plusieurs reprises des "ils", personnes qui ont contacté les humains au début du film et qui auraient créé le trou noir. Alors que certains peuvent penser qu'il s'agit d'extraterrestres, il serait certainement plus cohérent de penser que ces ils sont en réalité l'humanité, qui a trouvé un moyen de maîtriser le temps (voir ci-dessous) pour aider ses ancêtres dans le passé en agissant sur la gravité, seule chose qui permettrait de traverser les dimensions.

En savoir plus

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Un groupe d'explorateurs part dans l'espace pour découvrir et élucider les derniers mystères de l'univers, en franchissant des trous noirs et atteindre de nouvelles dimensions. Dans le futur, toutes les nations du monde se sont effondrées, la nourriture est rare, la NASA n'est plus qu'un souvenir, et les abus écologiques du XXe siècle sont les grands responsables. Grâce à un mystérieux couloir dans l'espace-temps, ce qui reste de la NASA part explorer des mondes inconnus pour offrir des terres à exploiter et un nouvel espoir à l'humanité.