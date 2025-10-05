"Prisoners" est un thriller réalisé par Denis Villeneuve avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal, sorti en 2013.

En 2013, Denis Villeneuve dévoilait le thriller Prisoners. Porté par Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal et Paul Dano, le long-métrage suit l'enquête menée après l'enlèvement de deux enfants. Un inspecteur cherche le coupable, mais l'un des pères des victimes n'est pas satisfait de l'avancée des recherches et décide de faire justice lui-même. Comme tout bon thriller, Prisoners est ponctué de nombreux rebondissements et révélations, jusqu'à une fin ouverte qui laisse les spectateurs dans l'interrogation.

Vous avez vu Prisoners et vous n'avez pas tout compris au déroulé du film, jusqu'à son final ? Voici les explications nécessaires pour tout comprendre. Attention, ce qui suit contient des spoilers. Le père, Keller Dover (Hugh Jackman), et l'inspecteur Loki (Jake Gyllenhaal) enquêtent en parallèle sur la disparition d'Anna Dover. Plusieurs fausses pistes se présentent à eux jusqu'à ce qu'on découvre que la coupable est Holly Jones (Melissa Leo) et son mari. Ce dernier a été tué par un prêtre, après lui avoir avoué en confession avoir assassiné 16 enfants dans une guerre contre Dieu, et qu'il comptait poursuivre ses meurtres.

Par le passé, ils ont souffert de la mort tragique de leurs fils. Ils ont enlevé plusieurs enfants, dont Alex Jones (Paul Dano), dont le vrai nom est Barry. Pendant un temps, il est le principal suspect. Lorsque la police le relâche faute de preuves, Keller Dover, persuadé qu'il a enlevé sa fille, le torture. Mais Alex Jones est effectivement innocent. Parmi les autres anciens otages des Jones, on retrouve également Bob Taylor (David Dastmalchian), qui souffre de traumatisme et dessine des labyrinthes de manière obsessionnelle.

Une fin ouverte

A la fin de Prisoners, Loki et Keller Dover comprennent qu'Holly Jones est impliquée. L'inspecteur remonte la trace d'Holly Jones et sauve la jeune Anna. Auparavant, Keller Dover (le père d'Anna) se retrouvé piégé dans un puit dans le jardin des Jones. Il y trouve un sifflet qu'il avait donné à sa fille.

La scène finale du film montre l'inspecteur Loki, de retour sur les lieux du crime. Il entend un léger sifflement venant du puit, provenant du sifflet d'Anna. Mais la fin reste en suspens : on ne sait pas exactement à la fin si l'enquêteur retrouve le père d'Anna ou non. Une fin alternative existe dans laquelle on voit l'inspecteur sauver Keller Dover, mais elle a été retirée au profit d'une fin plus ambigüe.

Synopsis - Keller Dover voit sa vie basculer quand sa fille et sa meilleure amie disparaissent subitement, victimes d'un kidnapping. Le père de famille, non satisfait du travail des policiers, commence à mener sa propre enquête. Ses soupçons l'amènent à suspecter son entourage. Rien ne peut plus le faire reculer.