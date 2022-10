GARDIENS DE LA GALAXIE. Vin Diesel double Groot dans Les Gardiens de la Galaxie. Au moment de l'enregistrement, le comédien se remettait de la mort de Paul Walker, son ami et partenaire de Fast & Furious.

[Mis à jour le 30 octobre 2022 à 20h45] Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est l'acteur Vin Diesel qui double Groot dans Les Gardiens de la Galaxie. Au moment de l'enregistrement cependant, l'acteur était dévasté par le décès de Paul Walker, son ami et partenaire de Fast and Furious. Ce dernier est décédé tragiquement en 2013 dans un accident de voiture. Dans les colonnes de Variety, l'interprète de Groot a révélé que le tournage des Gardiens de la Galaxie l'a aidé à faire son deuil et à retrouver l'envie de jouer la comédie (et surtout de ne pas abandonner la saga Fast & Furious).

"Ça m'a permis de guérir", confie Vin Diesel en parlant de son travail sur le projet par la suite, "de jouer un personnage qui pouvait se réincarner, rajeunir et représenter l'essence de la vie - comme les arbres". "Vin était dans une période compliquée", se rappelle James Gunn, réalisateur des Gardiens. "Je pense que la simplicité de Groot, son innocence et la créativité derrière ce personnage lui a apporté beaucoup de réconfort." Vin Diesel était tellement investi dans son rôle pour Les Gardiens de la Galaxie qu'il a répété "au moins 500 fois" la catchphrase "Je suis Groot", en anglais mais aussi dans différentes langues. Un véritable travail thérapeutique.

Synopsis - Dans "Les Gardiens de la Galaxie", Peter Quill forme une alliance compliquée avec un groupe de renégats extraterrestres pour prendre la fuite après avoir dérobé un globe très convoité par l'impitoyable Ronan. Quand Quill découvre les véritables pouvoirs du globe et la menace qu'il fait peser sur le cosmos, il n'a pas d'autre choix que de s'allier à ses rivaux de toujours. Peter était jusque-là un pilote émérite de l'armée américaine, mais le vol du globe le pousse à s'enfoncer plus loin dans l'univers, aux côtés de Gamora, Rocket, Drax le Destructeur et Groot. L'avenir de la galaxie est désormais entre leurs mains.