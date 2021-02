INSAISISSABLES. L'actrice Isla Fisher est restée coincée dans un bassin alors qu'elle était en train de tourner une scène du film Insaisissables.

[Mis à jour le 11 février 2021 à 20h50] Isla Fisher a vécu une belle frayeur sur le tournage d'Insaisissables. Comme tous les autres acteurs jouant des magiciens dans ce film, l'actrice a effectué ses propres cascades et ses tours de magie. C'est donc bien la comédienne que l'on peut voir dans la scène où son personnage, Henley, se retrouve plongée dans un bassin d'eau, totalement enchaînée. A l'écran, la magicienne réussit à sortir de l'aquarium sous le regard impressionné du public. Mais sur le plateau de tournage, la cascade s'est révélée beaucoup plus compliquée pour l'actrice.

En 2013, Isla Fisher a raconté au cours d'interview dans "Chelsea Lately" avoir été en grand danger, lorsqu'au moment de tourner cette scène, ses chaînes se sont bloquées dans la grille au fond du bassin. Elle est restée près de trois minutes sous l'eau, sans pouvoir atteindre l'interrupteur en haut du bassin, qui lui permettait de signaler à l'équipe qu'elle était en danger. "Il a fallu que je nage jusqu'au fond ; je ne pouvais pas me relever. Tout le monde sur le plateau pensait que je jouais fabuleusement bien... Alors que j'étais en train de me noyer ! Personne ne s'est rendu compte que j'étais en train de lutter". Heureusement, l'actrice a réussi à se décoincer et à terminer sa scène. Au Daily Mail, elle s'est souvenue de cette expérience avec humour, puisqu'elle aurait pensé au moment de cet accident -qui aurait pu être tragique- qu'elle ne voulait "pas mourir en maillot de bain. Personne ne veut mourir en maillot de bain".

Synopsis - Magiciens et illusionnistes de talent, « Les Quatre Cavaliers » sont également des voleurs de génie qui peuvent braquer des banques à distance. Alors qu'ils annoncent un tour final exceptionnel, les voleurs sont poursuivis par des agents du FBI et d'Interpol assistés d'un magicien reconnu, Thaddeus.