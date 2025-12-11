Sorti en 2014, "Le Hobbit : la désolation de Smaug" introduit le fameux dragon dans la franchise. Interprétée par Benedict Cumberbatch, cette créature a demandé beaucoup de travail technique.
Alors que Le Hobbit introduisait Bilbon et la quête des nains, sa suite, Le Hobbit : la désolation de Smaug, fait enfin apparaître le menaçant dragon. Dans ce deuxième film tiré de l'oeuvre de Tolkien et sorti au cinéma en 2014, Benedict Cumberbatch interprète la créature qui cache dans son antre une montagne de pièces d'or et de trésors. Celui que le public a découvert dans la série Sherlock ne prête pas que sa voix à Smaug : il lui donne ses expressions et ses mouvements corporels, tout en lui conférant une personnalité inquiétante, celle "d'un psychopathe" comme il l'explique en interview.
Un véritable travail d'acteur transposé sur ce terrible méchant grâce à un procédé bien précis. Dans le making-off du film, partagé sur le compte Youtube officiel de Warner Bros UK, le réalisateur Peter Jackson explique qu'ils ont utilisé la technique de la motion capture. Elle enregistre les mouvements et expressions d'un acteur pour les retravailler ensuite de manière virtuelle sur ordinateur.
En interview, l'acteur revient d'ailleurs sur cette première expérience de la motion capture : "Un autre acteur me lisait les lignes, mais je ne pouvais pas interagir avec lui, le regarder comme je le fais dans une conversation. C'est comme si on redevenait un enfant qui joue dans sa chambre et qui invente un monde imaginaire. C'est très libérateur et étonnamment amusant !"
Synopsis - Bilbo Sacquet est un Hobbit paisible et heureux. Mais le magicien Gandalf a d'autres ambitions pour lui : trouver et rapporter le trésor détenu par le dragon Smaug. Accompagné de nains, Bilbo rencontre créatures et aventures, et met la main sur le précieux anneau de Gollum, présumé disparu.
