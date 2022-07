THOR 2. S'il incarne Doctor Strange avec brio dans les films Marvel, Benedict Cumberbatch aurait pu jouer le grand méchant dans Thor Le Monde des ténèbres.

[Mis à jour le 10 juillet 2022 à 20h30] Connu comme un des pires films de l'univers cinématographique Marvel, Thor Le Monde des ténèbres n'est pas spécialement passé du bon côté de la postérité. Mais saviez-vous que le film d'Alan Taylor aurait pu s'adjuger les services de Benedict Cumberbatch ? En effet, l'acteur de Star Trek Into Darkness, Sherlock et de la trilogie Le Hobbit a été approché par les studios Marvel pour jouer le rôle de Malekith, le grand méchant de Thor 2. C'est du moins ce que révèle un extrait du livre making of "The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe". Interrogé à ce sujet par BBC Radio 1 au mois de mai 2022 en pleine promo de Doctor Strange 2, l'acteur confirme.

A l'époque, Benedict Cumberbatch se montre "flatté d'être invité à la fête" mais préfère décliner la proposition, notamment car il sortait tout juste du rôle de l'infâme Khan dans le Star Trek Into Darkness de J.J. Abrams. Il s'explique auprès de la radio britannique : "J'ai eu l'audace de dire à Marvel : je préfère attendre quelque chose d'un peu plus croustillant". Le rôle a finalement échu à Christopher Eccleston qui incarne donc le rôle de l'elfe noir Malekith dans Thor Le Monde des Ténèbres.

Au final, le studio ne s'est pas laissé abattre par ce refus et n'a pas cessé de courtiser Benedict Cumberbatch qui s'est vu proposer le rôle de Doctor Strange peu de temps après. "Je n'étais pas vraiment envisagé pour Doctor Strange jusqu'à ce que Marvel revienne vers moi après ça..." Après quelque temps de tractation, l'acteur britannique a fini par accepter cette deuxième proposition pour devenir le Sorcier Suprême de l'univers Marvel. Et grand bien lui en a pris puisque, depuis Doctor Strange (2016) Cumberbatch est apparu dans non pas un mais six films Marvel dont certains de ses plus grands succès Spider-Man No Way Home, Avengers Infinity War et Endgame.

Synopsis - Thor protège la Terre et les Neuf Royaumes des attaques de Malekith le Maudit. Aidé d'une armée de dangereux Elfes noirs, Malekith le Maudit n'a de cesse de vouloir replonger l'univers dans l'obscurité la plus totale. Thor devra renoncer à ce qu'il a de plus cher pour sauver les Humains.